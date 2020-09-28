"Контролируем колкости и ревность в сторону рядом обитающих": прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
И снова неделя наглядно показывает, что Вселенная предоставляет нам выбор. На небе хватает включений и для тех, кто ищет приключений, и для тех, кто готов начать сезон осенней хандры.
- В понедельник Меркурий переходит в знак Скорпиона. Планета мышления окрашивается глубиной восприятия и изучения. Это хорошо. Любители психологии и работы с подсознанием найдут ответы. Но можно дойти и до самоедства и самоистязания.
Контролируем также колкости и ревность в сторону рядом обитающих.
- Венера по-прежнему во Льве. Всю неделю прекрасный аспект с Марсом. Почему бы не возродить былые страсти, не устроить свидание? Кому-то этот импульс поможет наконец признаться в пылких чувствах. И возможно не только положительных. Если coming out с присядкой - не ваша тема, лучше дождаться субботы. Там и влияние Полнолуния поменьше, и Венеру в трезвый и аналитичный знак Девы переходит. А значит, чувствами больше руководит голова.
- Полнолуние 2 октября в Овне. Полная Луна и так многим нелегко дается. Она как фонарь высвечивает все, что накоплено (и хорошо, если это творчество и другие созидательные порывы). А тут еще и в Овне. Может, все-таки пригнуться и переждать? Желательно 3 дня до и после.
- В среду Сатурн выходит из долгого ретрограда (ура!) и становится директным. Впору было бы объявить про трезвые решения на законодательном уровне и удачные сделки с крупной недвижимостью. Но еще нет. Ведь Сатурн в напряжении с ретроградным Марсом в Овне - конфликты с властью, военные провокации, наезды, травмы. Плюс Сатурн до 20 декабря в Козероге - знаке рамок, ограничения и кармы. Как планете кармы ей в этом созвездии, конечно, хорошо порядки наводить и по справедливости обратку посылать, а нам местами больновато. Поэтому, может, начнем наводить порядки первыми?
Там, где это в нашей власти, разумеется! У себя дома, как вариант.
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