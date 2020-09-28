Ашераденс о возможном введении новых ограничений: с решениями не нужно спешить

Он напомнил, что сейчас единственное государство в Европе, откуда в Латвию можно въехать без ограничений - это Ватикан, и ситуация в Латвии одна из лучших в Европе.

Ашераденс отметил также, что нынешние вспышки инфекции - локальные и не означают равномерного распространения Covid-19 по всей стране.

Вопрос о введении ограничений находится в компетенции эпидемиологов. "Нужно внимательно наблюдать за ситуацией, но с решениями не спешить", - сказал министр. Эксперты должны дать оценку, в какой мере угрожает обществу всплеск заболеваемости Covid-19.

Как сообщалось, межведомственная координационная группа в понедельник обсудит ситуацию с распространением Covid-19, сообщил агентству LETA руководитель группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Он сообщил, что пока не обсуждается возможность пересмотра мер эпидемиологической безопасности из-за роста заболеваемости Covid-19 в Латвии.