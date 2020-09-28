Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
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Мама возмущена отказом регистрировать новорожденной имя Mya

ФОТО: Freepik

Молодая мамочка Анна еще до рождения ребенка придумала имя, которым назовет долгожданную дочь. В имени всего три буквы - M, Y и A. Однако одной из этих букв нет в латышском алфавите. Начались проблемы. 

"Живем в свободной стране, где свободно можем выбирать какое только захотим имя своим новорожденным. Недавно я родила дочку. Выбрали дочке имя Mya (Мия) с буквой Y", - рассказывает программе TV3 Bez Tabu Анна. Имя зарегистрировать не удалось. 

Мамочка уверена, что буква Y из латинского алфавита не создает никаких проблем с тем, как произносить имя дочери. Журналисты программы опросили нескольких прохожих о том, как читается это имя. Из четырех сразу же угадал только один человек. 

"По факту закон о государственном языке устанавливает нам, что в документах мы также используем государственный язык. Следовательно, он также предусматривает, что мы используем только буквы латышского алфавита, а также правила орфографии латышского языка. (...) Во избежание любой возможности иного толкования, искажения или изменения имени эти правила применяются во всех случаях", - прокомментировала ситуацию Солвита Саукума-Лаймере, директор департамента ЗАГС Министерства юстиции.

Подробнее - в сюжете программы: 

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