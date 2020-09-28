Что делать, если ребенок страдает от моббингa? Признаки и советы родителям

После многомесячного перерыва дети вернулись в школы и другие учебные заведения. Одни идут в школу с радостью, у других же возвращение в школу вызывает опасение и беспокойство. Исследования показывают, что в Латвии - довольно высокие показатели моббинга, особенно в учебных заведениях.
О том, что такое моббинг, как он проявляется, как его вовремя заметить и остановить, рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, образовательный и школьный психолог, доктор психологии Илзе Дамберга и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.
Моббинг и его виды
Моббинг - это когда кого-то обижают, тиранят. Моббинг часто путают с конфликтом, так как в чем-то они похожи, хотя между ними и есть несколько существенных различий. В случае моббинга кто-то всегда слабее, а кто-то сильнее, и его цель - обижать более слабого. Моббинг осуществляется последовательно, это не одноразовая ситуация, как, например, конфликт, в котором есть яблоко раздора и в основе которого лежит защита своих нужд или т очки зрения.
Существуют различные виды моббинга:
- эмоциональный моббинг, когда человека обзывают или делают замечания;
- моббинг отношения, когда человека не зовут в гости, игнорируют и изолируют от потока информации;
- физический моббинг, когда человека обижают, например, бьют, толкают, отнимают вещи.
Чаще всего моббинг начинается в 4-м или 5-м классе, но может продолжаться и до 8-го или 9-го класса - это подростковый возраст, когда строятся взаимоотношения и мнение сверстников очень важно. Психолог Илзе Дамберга подчеркивает, что первые признаки и инциденты, связанные с моббингом, как это доказано в исследованиях и на практике, наблюдаются уже в возрасте 3-4 лет, однако в этот период это бывает реже и взрослые могут гораздо быстрее пресечь нанесение обид.
Влияние моббингa на здоровье ребенка
Последствия моббингa могут быть очень тяжелыми и зачастую сохраняться долгое время. Ребенок, который сталкивается в повседневной жизни с моббингом, может испытывать чувство подавленности, тревоги, приступы паники и суицидальные настроения и даже пытаться покончить с собой.
Возможны изменения в поведении ребенка, например, замкнутость, избегание общения, плаксивость, или наоборот - легкое раздражение и гнев. Доктор И. Дамберга напоминает, что часто последствия моббинга не проходят бесследно и сохраняются, даже когда ребенок уже стал взрослым: это может проявляться в заниженной самооценке, повышенном уровне тревожности, панических атаках и т. п.
Признаки моббингa
По словам Дамберги, если ребенок подвергается моббингу в школе, то он скорее всего будет скрывать это от родителей и взрослых. Психолог подчеркивает, что чаще всего дети, страдающие от моббингa, очень стыдятся и чувствуют себя виноватыми в том, что над ними подтрунивают.
5 признаков того, что ребенок, возможно, подвергается моббингу в школе
- Ребенок говорит, что не хочет идти в школу.
- Начав ходить в школу, ребенок поначалу радуется и испытывает приятное волнение, однако спустя какое-то время школа начинает вызывает у него отвращение.
- У ребенка снижается успеваемость.
- Ребенок начинает чаще болеть простудными заболеваниями, чаще жалуется на головную боль и боли в животе.
- У ребенка в воскресенье вечером или утром перед школой появляются проблемы со здоровьем, например, повышенная температура.
Что делать, если ребенок страдает от моббингa?
Очень важно, как именно в этой ситуации будут реагировать и действовать взрослые. В наши дни большинство учителей и родителей становятся все более образованными в этих вопросах и начинают быстрее реагировать, заметив первые признаки моббинга, поэтому первый совет детям, столкнувшимся с подобными проявлениями насилия, это обратиться к кому-то из взрослых - классному руководителю, школьному психологу, родителям! Моббинг - это проблема общества, поскольку он имеет место лишь тогда, когда с этим соглашаются окружающие, которые это видят и молчат, игнорируют, не помогают, не реагируют. Чем больше людей начнут вмешиваться и осуждать такие действия, тем выше вероятность того, что со временем нанесение обид уменьшится.
Советы родителям
1. Не критикуйте и не вините ребенка! Когда родитель узнает, что его ребенка обижают, ребенку очень важна эмоциональная поддержка!
2. Разговаривайте с ребенком! Важно рассказывать ребенку, над которым подтрунивают, что в этом нет его вины. Ребенок может отличаться от других, но это не дает им право плохо к нему относиться.
3. Обращайтесь за помощью к классному руководителю! Родителям следует пойти в школу и обсудить с ситуацию с классным руководителем, а дальше ее решением займется школа - будут проведены беседы с обидчиком и остальными учащимися класса! Доказано, что в ситуациях моббингa важно говорить со свидетелями – сторонними наблюдателями, так как обидчик активизируется именно тогда, когда никто ничего не делает.
4. Если ребенок хочет, обращайтесь к специалисту! Если есть возможность, желательно обратиться к психологу, который работает в школе, где имеет место моббинг. Школьный психолог может организовать дальнейшую работу в школе как с пострадавшим, так и с обидчиком и остальным классом. Психолог может помочь убедить ребенка в том, что он не виноват в том, что против него направлен моббинг.
5. Если ребенок подтрунивает над другими, необходимо понаблюдать, не вызвано ли это поведение проблемами вне школы - разводом родителей, разногласиями дома, тем, что родители не установили определенных границ, что иногда способствует тому, что ребенок начинает обижать других. Есть родители, которые считают: если ребенок кого-то обижает, то он тем самым проявляет свои задатки лидера, инициативу. Однако нужно помнить, что агрессивное поведение является проблемным поведением. Родители должны очень четко сказать, что так делать нельзя! Чем лучше отношения у ребенка с родителями, тем больше ребенок будет соблюдать установленные ими границы.
6. Разъясните ребенку, что такое моббинг и что он может причинить! Родителям следует регулярно объяснять ребенку, что он не вправе подтрунивать над другими и так делать нельзя! Конечно, если это не действует, то можно предупредить ребенка о различных последствиях - уменьшении суммы карманных денег, переводе в другую школу. Если проблемы не запущена, то обидчик прислушивается к родителям и прекращает моббинг, так как иногда сам не осознает, что делает.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня рассказывает, что родители обращаются в аптеку за помощью тогда, когда моббинг уже очевиден, а не при появлении первых его симптомов. В любом случае, в таких ситуациях рекомендуется обращаться к специалисту - если ребенок слишком взволнован и когда разговор с родителями, возможно, уже не поможет. Для уменьшения нервозности и стресса рекомендуется принимать медикаменты и пищевые добавки, содержащие магний. Беспокойному ребенку перед сном можно давать успокоительные растительные сиропы. Если ребенок очень активен, рекомендуется принимать пищевую добавку с жирными кислотами омега и магний в виде жевательных капсул. Известное с давних времен средство - рыбий жир поможет сердечно-сосудистой, а также нервной системе.
Возможно, такая модель отношений присутствует в повседневной жизни вашей семьи и решение нужно искать в ее изменении, а не только в коррекции поведения ребенка.
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