Что делать, если ребенок страдает от моббингa? Признаки и советы родителям

Что делать, если ребенок страдает от моббингa?

Очень важно, как именно в этой ситуации будут реагировать и действовать взрослые. В наши дни большинство учителей и родителей становятся все более образованными в этих вопросах и начинают быстрее реагировать, заметив первые признаки моббинга, поэтому первый совет детям, столкнувшимся с подобными проявлениями насилия, это обратиться к кому-то из взрослых - классному руководителю, школьному психологу, родителям! Моббинг - это проблема общества, поскольку он имеет место лишь тогда, когда с этим соглашаются окружающие, которые это видят и молчат, игнорируют, не помогают, не реагируют. Чем больше людей начнут вмешиваться и осуждать такие действия, тем выше вероятность того, что со временем нанесение обид уменьшится.

Советы родителям

1. Не критикуйте и не вините ребенка! Когда родитель узнает, что его ребенка обижают, ребенку очень важна эмоциональная поддержка!

2. Разговаривайте с ребенком! Важно рассказывать ребенку, над которым подтрунивают, что в этом нет его вины. Ребенок может отличаться от других, но это не дает им право плохо к нему относиться.

3. Обращайтесь за помощью к классному руководителю! Родителям следует пойти в школу и обсудить с ситуацию с классным руководителем, а дальше ее решением займется школа - будут проведены беседы с обидчиком и остальными учащимися класса! Доказано, что в ситуациях моббингa важно говорить со свидетелями – сторонними наблюдателями, так как обидчик активизируется именно тогда, когда никто ничего не делает.

4. Если ребенок хочет, обращайтесь к специалисту! Если есть возможность, желательно обратиться к психологу, который работает в школе, где имеет место моббинг. Школьный психолог может организовать дальнейшую работу в школе как с пострадавшим, так и с обидчиком и остальным классом. Психолог может помочь убедить ребенка в том, что он не виноват в том, что против него направлен моббинг.

5. Если ребенок подтрунивает над другими, необходимо понаблюдать, не вызвано ли это поведение проблемами вне школы - разводом родителей, разногласиями дома, тем, что родители не установили определенных границ, что иногда способствует тому, что ребенок начинает обижать других. Есть родители, которые считают: если ребенок кого-то обижает, то он тем самым проявляет свои задатки лидера, инициативу. Однако нужно помнить, что агрессивное поведение является проблемным поведением. Родители должны очень четко сказать, что так делать нельзя! Чем лучше отношения у ребенка с родителями, тем больше ребенок будет соблюдать установленные ими границы.

6. Разъясните ребенку, что такое моббинг и что он может причинить! Родителям следует регулярно объяснять ребенку, что он не вправе подтрунивать над другими и так делать нельзя! Конечно, если это не действует, то можно предупредить ребенка о различных последствиях - уменьшении суммы карманных денег, переводе в другую школу. Если проблемы не запущена, то обидчик прислушивается к родителям и прекращает моббинг, так как иногда сам не осознает, что делает.

Совет фармацевта

Фармацевт Занда Озолиня рассказывает, что родители обращаются в аптеку за помощью тогда, когда моббинг уже очевиден, а не при появлении первых его симптомов. В любом случае, в таких ситуациях рекомендуется обращаться к специалисту - если ребенок слишком взволнован и когда разговор с родителями, возможно, уже не поможет. Для уменьшения нервозности и стресса рекомендуется принимать медикаменты и пищевые добавки, содержащие магний. Беспокойному ребенку перед сном можно давать успокоительные растительные сиропы. Если ребенок очень активен, рекомендуется принимать пищевую добавку с жирными кислотами омега и магний в виде жевательных капсул. Известное с давних времен средство - рыбий жир поможет сердечно-сосудистой, а также нервной системе.

Ребенок - это зеркало семьи, поэтому каждому рекомендуется подумать и оценить себя со стороны.

Возможно, такая модель отношений присутствует в повседневной жизни вашей семьи и решение нужно искать в ее изменении, а не только в коррекции поведения ребенка.