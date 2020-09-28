На экзамен со своим мотоциклом - с какими проблемами сталкиваются желающие сдать на права в Латвии

Когда экзамены были сданы, а на улицах столицы выполнены так называемые фигуры, пришло время выезжать в город, чтобы доказать свои способности в реальных условиях. Будущий мотоциклист узнал, что в Риге экзамена нужно ждать около месяца, поэтому отправился сдавать его в региональное отделение CSDD в Вентспилсе, где его ожидал неприятный сюрприз - выяснилось, что о предоставлении мотоцикла для прохождения экзамена нужно договариваться с местными автошколами, так как CSDD их предоставляет только в Риге, сообщает программа Bez Tabu.

Так и не получив права, Гвидо вернулся домой. Он знал, что на экзамен по вождению нужно приходить со своим инвентарем, однако об отсутствии в Вентспилсе мотоциклов услышал впервые.

Представитель CSDD Иева Берзиня подчеркивает, что мотоциклы для экзаменов CSDD предоставляет только в столице. В регионах их берут в автошколах, и фактически будущим мотоциклистам нужно самим своевременно договариваться о транспортном средстве. Берзиня в передаче также отмечает, что Гвидо, как и другим соискателям прав, записывающимся на экзамен в электронном виде, неоднократно напоминают, что на экзамен необходимо предоставить транспортное средство категории А.

ФОТО: скриншот из передачи Bez tabu

В очень похожую ситуацию попала и будущая автомобилистка Лаура, которая хотела сдать экзамен по вождению на автомобиле с автоматической коробкой передач, однако во всем Курземе оказалась только одна такая машина для сдачи экзамена. Возмущенная женщина считает недопустимым, что на такой большой регион приходится только одна экзаменационная машина и очередь, соответственно, очень длинная.

ФОТО: скриншот сюжета Bez Tabu

Представитель CSDD, исправляя заявление Лауры, уточняет, что таких автомобилей в Курземском районе два - один в Лиепае, а другой в Талси, который также обслуживает Вентспилсский регион, где спрос на такой экзамен не так велик. Иева Берзиня также отмечает, что из-за пандемии Covid-19 автопарк машин с автоматической коробкой передач в этом году не пополнялся, но в следующем году будут закуплены новые автомобили и Курземский регион также получит свою долю.