Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Полиция сообщила детали о найденной мертвой девушке в Тукумсе

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

​В четверг, 24 сентября, сотрудникам Тукумского участка Земгальского регионального управления Госполиции поступила информация о том, что в Тукумсе, в парке недалеко от замка Дурбес, обнаружен труп девушки с признаками насильственной смерти.

На прошлой неделе, 24 сентября, около 11:15 в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что в Тукумсе на улице Маза парка, недалеко от замка Дурбес, обнаружено тело женщины 1997 года рождения с колотым ранением в живот.

Рядом с женщиной был найден нож. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, провели неотложные процессуальные действия и назначили экспертизы.

Согласно предварительной информации полиции, женщина, скорее всего, покончила жизнь самоубийством, и правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, в ходе которого будут выяснены точные обстоятельства происшествия.

В связи со следственными действиями, которые необходимо провести, в интересах следствия в настоящее время полиция не имеет права давать дополнительные комментарии о ходе расследования.

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