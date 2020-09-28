Полиция сообщила детали о найденной мертвой девушке в Тукумсе

На прошлой неделе, 24 сентября, около 11:15 в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что в Тукумсе на улице Маза парка, недалеко от замка Дурбес, обнаружено тело женщины 1997 года рождения с колотым ранением в живот.

Рядом с женщиной был найден нож. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, провели неотложные процессуальные действия и назначили экспертизы.

Согласно предварительной информации полиции, женщина, скорее всего, покончила жизнь самоубийством, и правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела, в ходе которого будут выяснены точные обстоятельства происшествия.

В связи со следственными действиями, которые необходимо провести, в интересах следствия в настоящее время полиция не имеет права давать дополнительные комментарии о ходе расследования.