Автор документального сериала о пароме "Эстония": суда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоин

- Во время катастрофы парома "Эстония" вам было семь лет. Помните ли вы то утро?

- Я помню его очень хорошо. Когда я проснулся, о случившемся говорили по радио. Позавтракал и пошел в школу. Я учился в первом классе, и все показалось иным. Вся школа скорбела, нас пораньше отпустили домой. Вечером смотрели новости по телевизору. Освещение событий было очень трогательным. Я имею в виду кадры спасательной операции на море.

- Вы потеряли кого-то из родственников или знакомых?

- Нет, личного соприкосновения с этой трагедией у меня нет.

- Расследовать катастрофу "Эстонии" вы начали 15 лет назад. Что вас на это подвигло?

- Когда в новом веке происходили погружения и начался медийный цирк вокруг этой темы, это заставило меня задуматься. Я читал отчеты и газеты, вырезал из газет статьи и собрал очень большой архив. Естественно, эта история задевает очень глубоко, местами невероятно.

- Что самое главное разоблачает ваш документальный фильм?

- Самое главное то, что наш фильм состоит из пяти частей и длится в итоге три часа, в течение которых мы доказываем, что к этой катастрофе подходили неправильно уже с самого начала, стали двигаться в неправильном направлении. Следственная комиссия тут же начала искать проблему в визоре, поэтому другие версии не рассматривались.

Я считаю, что это было большой ошибкой. Премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон распорядился поднять из моря и тела, и судно, но это не было сделано, что я тоже считаю ошибкой.

Когда я начал записывать откровенные интервью со спасенными, выяснилось, что у них совсем иное видение случившегося. В отчете было, например, неверно указано время. Начал вырисовываться другой сценарий произошедшего, который и намекнул на возможное наличие пробоины.

Когда мы продвинулись дальше со своим расследованием и пообщались с экспертами, выяснилось, что суда просто так не тонут, если в корпус не поврежден.

Как журналист я нелегко ведусь на теории заговоров и слухи. Как журналист я хотел рассказать правду и указать на правонарушения. Мне было важно совершить погружение, чтобы увидеть, есть в корпусе парома пробоина или нет.

- Ваше расследование основывалось на предположении, что в судне есть пробоина. Что вы почувствовали, когда поняли, что правы?

- Мы были уверены, что определенные повреждения корпуса мы найдем, но мы не знали, насколько они велики. Когда увидели, что это пробоина величиной больше четырех метров, мы были потрясены.

- Почему эту пробоину не замечали раньше? Останки "Эстонии" ведь исследовали и до того.