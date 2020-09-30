Виталий Милонов: "Наши идиоты у вас даже дачи в Юрмале покупают"

Виталий Милонов - российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.

О дачах в Юрмале

"В Юрмале на даче - это не русские!" - ответ Милонова на заявление ведущего, что в Латвии много русских (в том числе россиян).

О Риге и Огре

"У меня между прочим тетя из Риги. Из города Огре. Я там тоже жил в детстве. (...) Я в Риге был недавно, может год назад. Красивая. Мне очень нравится Рига".

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Об отношении государственных российских СМИ к Латвии

"Никто не пишет злобно про латышей и русских, которые там живут. Пишут злобно про этих... всяких недоразумений, которые какое-то время находятся на каких-то официальных должностях. Потом они уходят, конечно, и все восстанавливается", - сказал Милонов.

Политик отметил, что в Латвии по отношению к России занимают радикальную позицию. Виновата, конечно же, Польша. Именно Польша, по мнению Милонова, хочет забрать Беларусь, а также развязала Вторую мировую войну. И именно Польша, похоже, "не разрешает Латвии дружить с Россией".

Немного о Польше и снова о дачах в Юрмале

"Я понимаю, что Польша рядом, но у поляков понятно - у них подкипает постоянно, у них комплекс вины там за все. А вот почему балтийские страны этим занимаются я искренне не понимаю - что такого плохого мы сделали Латвии, что нужно так плохо относиться к России в рамках Европейского совета/ парламента? Почему всегда самая радикальная критика России звучит от балтийских стран? Вообще не понимаю - за что? Если бы не Россия... Мы вам экономику поднимаем, честное слово.

Наши идиоты у вас даже дачи в Юрмале покупают.

Не знаю зачем они это делают, но тем не менее они это делают. Я считаю, что дачу в Юрмале покупать не надо. У нас есть Калининград. (...) Там можно дачу покупать - отличное место. Зачем в Юрмале?" - сказал Милонов. В то же время он назвал покупателей недвижимости "дурачками" и отметил, что не осуждает их.

Какими должны быть президенты Латвии и Литвы по мнению Милонова

"Лучше, чтобы мы знали его, чтобы он вписывал свое имя в историю. Чтобы он был одним из величайших европейских политиков. Вот это важно! А не быть серой мышью. Я искренне желаю балтийским государствам, чтобы их лидеры были действительно мощными политиками. И отстаивающими национальные интересы больше чем инструкции Брюсселя. Инструкции Брюсселя ничего хорошего вам не скажут! Они вас шпрот скоро лишат уже. Надо понять, что интересы Латвии для их жителей - это номер один. Все остальное - это уже компромиссы".

К слову, Милонов признался, что не знает, кто является президентом Латвии.

Выпуск с Виталием Милоновым: