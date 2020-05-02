Утопают в нищете и возвращаются к России - как о Латвии во времена Covid-19 сообщают в соседней стране

Следует отметить, что, согласно информации Министерства иностранных дел, с начала кризиса до 22 апреля желание вернуться в Латвию выразили около 4000 человек, и министерство такому количеству людей и помогло. Не все эти люди работали за границей.

В статье "Фонда стратегической культуры", которую опубликовали и другие российские порталы, ложно утверждается, что социальное напряжение в Латвии усиливают забастовки из-за невыплаченных вовремя зарплат. В качестве единственного примера приводится крупнейшее логистическое предприятие Литвы Girteka Logistics, водители которого один день бастовали из-за снижения заработной платы.

"Спасибо VID, я ем в кредит" - в Латвии людей не поддерживают

ФОТО: Re:Baltica

"Спасибо VID, я ем в кредит. Как Латвия переживает пандемию коронавируса". Статья с таким заголовком была опубликована на этой неделе в российском издании "Аргументы и факты", которое косвенно принадлежит правительству Москвы.

Говоря о ситуации в предпринимательстве, авторы статьи перечисляют только негативные решения - какие крупные компании уволили сотрудников и скольким из них было отказано в выплате пособий по простою.

Рассказывается, что министр благосостояния якобы предложила уволить всех сотрудников туристических компаний, которые, таким образом, получат не 700 евро в качестве пособия по простою, а только 180 евро в виде пособия по безработице.

Латвийские СМИ, пишущие на русском, сообщали иначе - что в одном из интервью министр рекомендовала не откладывать увольнение людей и возможность для них получать пособия по безработице, поскольку вполне вероятно, что ситуация в этом секторе значительно не улучшится через пару месяцев.

Неправда и то, что пособие по безработице составляет всего 180 евро, поскольку его размер зависит от социальных взносов.

В свою очередь, 180 евро - это новая поддержка для тех, чьи пособия по безработице истекают во время кризиса, а новая работа еще не найдена.

Следует отметить, что автор статьи Санта Малиновска после публикации написала в Facebook, что редакция без ее ведома удалила из статьи несколько фрагментов. Также сменили и заголовок, ее версия была: "Латвия: без паники, но соблюдая дистанцию".

В свою очередь, в разделе, посвященном дистанционному обучению, пропал текст о том, что мобильные компании предоставили 500 бесплатных устройств детям, у которых их не было. Re:Check пытался связаться с автором статьи в Facebook, но не получил ответа.

"Ну, переведи, что они хотят!" - русскоязычные якобы забыты

ФОТО: Re:Baltica

Особое внимание российские СМИ уделяют дискриминации и дополнительным трудностям русскоязычных учеников в условиях дистанционного обучения. В статье издания "Аргументы и факты" упоминается письмо лидеров Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова правительству Латвии с просьбой разрешить русскоязычным детям во время кризиса учиться на родном языке, чтобы у них не было двойной нагрузки.