Для борьбы с отмыванием денег на работу примут десятки сотрудников

В 2019 году правительство утвердило подготовленный МВД план мер по борьбе с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма на 2020-2022 годы. С учетом рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) этот план актуализован и сегодня утвержден правительством.

В план внесены некоторые поправки. В частности, круг учреждений, ответственных за обеспечение процесса самоликвидации ABLV Bank, дополнили Госполиция, Служба государственных доходов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Служба госбезопасности.

Также планируется создать единый сайт www.sankcijas.gov.lv для скрининга лиц, против которых введены санкции. Предусмотрено, что Служба финансовой разведки и следственные органы смогут быстро и эффективно сотрудничать с аналогичными органами в других странах по борьбе с отмыванием денег.

В плане оговорено и предусмотренное финансирование. В 2021 году на введение мер, предусмотренных планом, потребуется 7,857 млн евро, в 2022 году - 8,227 млн евро, в 2023 году - 6,107 млн евро. Значительную часть денег придется потратить на введение новых штатных мест в правоохранительных органах. Например, Госполиция примет на работу 23 новых сотрудника.