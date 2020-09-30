Ср, 30.09.2020
Я надеюсь, что сейчас мы переживаем пик, который уменьшится, если же будет иначе, правительству придется выбрать один из путей - ограничить экономику или же добиться, чтобы люди берегли себя. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Пост на латышском языке, важные заявления и прогулка по Старой Риге. Макрон в Латвии - главное

Эммануэль Макрон в Старой Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Латвию с рабочим визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В среду, во второй день визита, он встретился с премьером Кришьянисом Кариньшем и другими должностными лицами, принял участие в дискуссии о демократии в цифровое время и возложении цветов к памятнику Свободы, а также прогулялся по Старой Риге.

Галерея: Эммануэль Макрон с супругой прибыл в Ригу

Пост в Facebook

Свой визит в Латвию Эммануэль Макрон начал с того, что написал в социальной сети Facebook пост на латышском языке: "Я очень рад быть сегодня в Латвии. Спасибо за вежливый прием".

Встреча с Кришьянисом Кариньшем

В 8.45 Эммануэль Макрон в Латвийском национальном художественном музее встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. 

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы Европейского союза и международных отношений, а также сотрудничество Латвии и Франции. На встрече обсуждался и ряд вопросов, в том числе геополитических и региональных.

После встречи с Кариньшем Эммануэль Макрон заявил, что в диалоге с Россией необходима твердость по вопросу об Украине и четкая позиция по ситуации в Беларуси.

Макрон отметил, что накануне у него была возможность встретиться с оппозиционным кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской, и события в Беларуси обсуждались во время его визита в страны Балтии как вчера, так и сегодня.

"Еще раз хочу подтвердить, что мы настроены на совместную работу для поиска мирного решения. Мы не признаем результаты президентских выборов в Беларуси. Мы действительно хотим воздать должное смелости демонстрантов", - подчеркнул Макрон.

Поясняя, почему он выступил с предложением о стратегическом диалоге с Россией, президент Франции подчеркнул, что Россия является европейской державой и соседним с Латвией государством, кроме того, в Латвии живет многочисленное русскоязычное меньшинство.

"Можем ли мы притворяться, что России не существует?" - задал риторический вопрос Макрон. Долгое время считалось, что переговоры и обмен мнениями с Россией должны протекать в рамках НАТО и в контексте трансатлантических отношений, однако президент Франции думает иначе. Не нужно оглядываться на НАТО - европейцы сами должны думать над тем, какими будут будущие отношения с Россией, сказал он.

Макрон напомнил, что до сих пор договоры о разоружении в Европе заключались между США и Россией, европейские государства их не подписывали. Он считает, что отсутствие диалога о разоружении между Россией и Европой является ошибкой.

Галерея: Встреча Кришьяниса Кариньша и Эммануэля Макрона

Макрон напомнил, что в результате конфликта между Россией и Украиной отношения между Россией и Европой усложнились. Он не считает, что санкции против России были продуктивными.

"Мы больше не хотим кибератак и дестабилизации демократии. Мы хотим нормализовать региональные конфликты в Украине и в других местах. У нас есть вопросы, по которым мнениям отличаются. Россия дестабилизирует наши демократии, она напала на Украину, но есть вопросы, по которым мы могли бы работать с Россией вместе", - сказал Макрон, приведя в качестве примера Нагорный Карабах.

Президент Франции добавил, что диалог с Россией ни в коем случае не должен быть таким, который скомпрометирует безопасность Латвии или будет отрицать ее историю. Он уверен, что будущее Европы и Латвии станет лучше при условии диалога с Россией.

Встреча с Эгилом Левитсом

Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении президента Латвии Эгила Левитса посетил Латвийскую национальную библиотеку.

Галерея: Встреча Эммануэля Макрона с Эгилом Левитсом 

Прогулка по Старой Риге и возложение цветов 

В рамках визита президента Франции также состоялась экскурсия по Старой Риге и участие в дискуссии о демократии в цифровую эпоху в Латвийской национальной библиотеке.

Помимо этого президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон возложили цветы к памятнику Свободы.

Галерея: Макрон отправился на прогулку по Старой Риге

Галерея: Эммануэль Макрон и его супруга возложили цветы к памятнику Свободы

Первые леди посетили Латвийскую национальную оперу и балет

Тем временем супруга президента Латвии Андра Левите и супруга президента Франции Брижит Макрон посетили Латвийскую национальную оперу и балет, а также отправились в Латвийскую национальную библиотеку.

Галерея: Первые леди Латвии и Франции прибыли в Национальный театр оперы и балета

Другие встречи должностных лиц

В рамках визита в Латвию президента Эммануэля Макрона состоялась также встреча и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Ринкевич и Ле Дриан подписали два документа - план сотрудничества Латвии и Франции в области образования и науки в 2020-2025 гг. и декларацию о приоритетах в 2020-2022 гг., которая является частью плана стратегического партнерства Латвии и Франции на 2018-2022 гг.

Ученые двух стран будут заниматься совместными проектами по развитию квантовых технологий, которые важны для будущего Латвии и всей Европы, заявил после подписания соглашения Эдгар Ринкевич.

Как рассказали агентству LETA в МИД, в последующие два года Латвия и Франция укрепят двустороннее политическое, экономическое и академической сотрудничество.

Стороны обязались более широко и углубленно сотрудничать в таких вопросах, как системы образования, содержание образования, учебные материалы, а также связи между научно-исследовательскими организациями.

Также министр обороны Артис Пабрикс встретился с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и Франции в области обороны и региональной безопасности.

Франция регулярно участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, на ротационной основе обеспечивая постоянное присутствие в Балтийском регионе.

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