Пост на латышском языке, важные заявления и прогулка по Старой Риге. Макрон в Латвии - главное

Галерея: Эммануэль Макрон с супругой прибыл в Ригу

Пост в Facebook

Свой визит в Латвию Эммануэль Макрон начал с того, что написал в социальной сети Facebook пост на латышском языке: "Я очень рад быть сегодня в Латвии. Спасибо за вежливый прием".

Встреча с Кришьянисом Кариньшем

В 8.45 Эммануэль Макрон в Латвийском национальном художественном музее встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы Европейского союза и международных отношений, а также сотрудничество Латвии и Франции. На встрече обсуждался и ряд вопросов, в том числе геополитических и региональных.

После встречи с Кариньшем Эммануэль Макрон заявил, что в диалоге с Россией необходима твердость по вопросу об Украине и четкая позиция по ситуации в Беларуси.

Макрон отметил, что накануне у него была возможность встретиться с оппозиционным кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской, и события в Беларуси обсуждались во время его визита в страны Балтии как вчера, так и сегодня.

"Еще раз хочу подтвердить, что мы настроены на совместную работу для поиска мирного решения. Мы не признаем результаты президентских выборов в Беларуси. Мы действительно хотим воздать должное смелости демонстрантов", - подчеркнул Макрон.

Поясняя, почему он выступил с предложением о стратегическом диалоге с Россией, президент Франции подчеркнул, что Россия является европейской державой и соседним с Латвией государством, кроме того, в Латвии живет многочисленное русскоязычное меньшинство.

"Можем ли мы притворяться, что России не существует?" - задал риторический вопрос Макрон. Долгое время считалось, что переговоры и обмен мнениями с Россией должны протекать в рамках НАТО и в контексте трансатлантических отношений, однако президент Франции думает иначе. Не нужно оглядываться на НАТО - европейцы сами должны думать над тем, какими будут будущие отношения с Россией, сказал он.

Макрон напомнил, что до сих пор договоры о разоружении в Европе заключались между США и Россией, европейские государства их не подписывали. Он считает, что отсутствие диалога о разоружении между Россией и Европой является ошибкой.

Галерея: Встреча Кришьяниса Кариньша и Эммануэля Макрона

Макрон напомнил, что в результате конфликта между Россией и Украиной отношения между Россией и Европой усложнились. Он не считает, что санкции против России были продуктивными.

"Мы больше не хотим кибератак и дестабилизации демократии. Мы хотим нормализовать региональные конфликты в Украине и в других местах. У нас есть вопросы, по которым мнениям отличаются. Россия дестабилизирует наши демократии, она напала на Украину, но есть вопросы, по которым мы могли бы работать с Россией вместе", - сказал Макрон, приведя в качестве примера Нагорный Карабах.