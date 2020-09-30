29 и 30 сентября в Латвии гостил президент Франции Эммануэль Макрон. Портал TVNET предлагает короткие экспертные мнения об актуальных политических вопросах этого визита.

Какова могла быть цель визита Макрона?

Доцент Латвийского университета Ояр Скудра отмечает, что Франция обеспокоена растущим присутствием США в Польше и амбициями польского лидера в регионе Балтийского моря, который включает как Скандинавские страны, так и страны Балтии. Делаются попытки построить платформу ближе к США, что не в интересах Парижа.

Следовательно, Франция хочет предложить себя в качестве собеседника по вопросам безопасности и другим дипломатическим вопросам.

Возможно, Макрона интересовало мнение лидеров двух стран Балтии (следует отметить, что он также был в Литве) о его усилиях по налаживанию диалога с Россией и вовлечению ее в решение европейских проблем. Макрон говорит о необходимости более активного диалога с Москвой с прошлого года, отмечает Скудра.

Кроме того, в последнее время от Франции ожидают, что она будет играть более активную роль в решении белорусского вопроса, который актуален для нашего региона. Следует помнить, что оппозиционер Светлана Тихановская призвала Макрона помочь начать диалог между протестующими и режимом Александра Лукашенко.

Франция также активно участвует в формировании Европейской политики соседства Евросоюза, а также в вопросах восточного партнерства (особенно потому, что Франция является членом Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорит политолог.

Наконец, Макрон также хочет обсудить с представителями этого региона внутренние вопросы Европейского союза (включая предлагаемые им реформы) - миграцию, еврозону и общий бюджет организации.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Какими могут быть основные преимущества визита в Латвию?

Скудра считает, что одним из преимуществ, безусловно, является дружеский политический жест. Директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс также поясняет, что именно может повлечь за собой этот политический жест.

По его словам, Макрон в ходе своего визита показал, что у Латвии и Франции есть общая угроза - защита от внешнего вмешательства в выборы. Обе страны активно обсуждают вопросы электронного голосования и амбиции России повлиять на исход голосования.

Визит также свидетельствует о том, как Макрон оценивает версию президента России Владимира Путина о том, что Алексей Навальный, скорее всего, отравился сам и что к этой истории причастна Латвия.

Наконец, присутствие Макрона также символизирует растущую ответственность и влияние Франции в сфере безопасности Европейского союза. После ухода Великобритании больше невозможно разделить ответственность за провалы безопасности Европы с Лондоном. В результате, по словам Табунса, обеспокоенность Франции по поводу потенциальных горячих точек ЕС возросла.

Как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подписали приоритеты Латвийско-французского стратегического партнерства на период с 2020 по 2022 год. Между Латвией и Францией также подписан План действий по сотрудничеству в области образования и науки на 2020-2025 годы.

Скудра отмечает, что соглашение между Латвией и Францией о стратегическом партнерстве было подписано относительно давно и было важно уточнить и определить это партнерство. "Макрон готов говорить о договоренностях до следующих президентских выборов 2022 года", - считает политолог. Следовательно, эти планы по сотрудничеству можно охарактеризовать как относительно краткосрочные.

Это потому, что существует большой вопрос, будет ли Макрон переизбран. Как известно, его внутриполитические рейтинги довольно низкие.

Наконец, Табунс считает, что визит Макрона является большим преимуществом для узнаваемости Латвии в мире. Эксперт отмечает, что во Франции Латвию часто путают с Литвой. Поэтому очень важно, чтобы президент поехал сначала в Литву, а затем в Латвию. Это помогает выделить во французских СМИ различия между двумя странами, считает эксперт.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Что визит Макрона говорит о нынешнем состоянии латвийско-французских отношений?

Табунс считает, что визит Макрона свидетельствует об улучшении латвийско-французских отношений. Обе стороны видят большие возможности для сотрудничества в формате Евросоюза, а также в вопросе сдерживания России. Хотя Макрон хочет более широкого диалога с Россией, он также не хочет нарушать красную черту и сдавать своих союзников.

Военное присутствие Франции в странах Балтии выгодно Парижу, так как потенциально можно использовать присутствие войск в других глобальных политических вопросах, связанных с Россией.

Похожего подхода придерживается Канада, которая использует свое положение в расширенном присутствии НАТО в боевых группах для борьбы с амбициями России в Арктике, отмечает директор Балтийского фонда безопасности.

Каким может быть будущее латвийско-французских отношений?

Для Латвии и Франции было бы важно найти точки соприкосновения, чтобы помочь предотвратить появление двухскоростной Европы и не увеличить раскол внутри ЕС. Также актуальным в будущем будет и сотрудничество в борьбе против Covid-19 и устранении последствий пандемии.

Расширение политического диалога также поможет избежать недопонимания. Табунс напоминает, что в свое время президент Франции Жак Ширак просил Латвию помолчать. Так он отреагировал на нашу поддержку позиции США в НАТО, добавляет политолог.

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