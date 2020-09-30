Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии

"С большой печалью я сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении меня и друзей после пяти месяцев борьбы с лейкемией", - сказано в публикации.

ВИЧ у Брауна был обнаружен в 1995 году, а рак крови диагностировали в 2007-м. Для лечения лейкемии американцу была сделана пересадка костного мозга в берлинской клинике, а спустя три года у мужчины пропали признаки ВИЧ.

О том, что рак вернулся и широко распространился в организме Брауна, стало известно 25 сентября. Браун тогда утверждал, что продолжает радоваться тому, что его случай вдохновил ученых усерднее работать над поиском лекарства, создание которого многие уже считали невозможным.