Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии

Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, американец Тимоти Рей Браун скончался от лейкемии. Об этом в Facebook сообщил его партнер Тим Хефген.
"С большой печалью я сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении меня и друзей после пяти месяцев борьбы с лейкемией", - сказано в публикации.
ВИЧ у Брауна был обнаружен в 1995 году, а рак крови диагностировали в 2007-м. Для лечения лейкемии американцу была сделана пересадка костного мозга в берлинской клинике, а спустя три года у мужчины пропали признаки ВИЧ.
О том, что рак вернулся и широко распространился в организме Брауна, стало известно 25 сентября. Браун тогда утверждал, что продолжает радоваться тому, что его случай вдохновил ученых усерднее работать над поиском лекарства, создание которого многие уже считали невозможным.
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