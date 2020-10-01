Почему ретроградный Меркурий не виноват во всех наших бедах

Энтузиасты астрологии знают конкретные даты, когда ожидаются хаос, болезни и плохое настроение.

А именно - в 2020 году Меркурий был ретроградным с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и теперь будет с 14 октября по 3 ноября.

Однако астрономы говорят, что это обычное небесное явление - не повод для беспокойства, поэтому людям не следует во время ретроградного Меркурия баррикадироваться в бункерах, скупать в магазинах всю туалетную бумагу или же быть нетерпимыми к другим людям, обвиняя в этом планету.

"Не существует известных физических механизмов, которые могли бы изменить личность человека или вызвать такие вещи, как пропажа электроэнергии. Однако если Меркурий не разрушает сделки и отношения, почему так много людей все еще винят его в этом?" - об этом изданию Mental Floss рассказал астроном Марк Хаммергрен.

История ретроградного Меркурия

Так называемый ретроградный Меркурий появляется в астрологических текстах еще в середине XVIII века. Это событие было упомянуто в Британском сельскохозяйственном альманахе, который фермеры использовали для сопоставления времени посева с положением звезд.

В период расцвета спиритизма в Викторианскую эпоху интерес к астрологии сильно вырос. Многие начали верить, что звезды могут влиять на жизнь на Земле разными способами.

В конце XIX века ретроградный Меркурий в таких журналах, как The Astrologer’s Magazine и The Science of the Stars, связывали с проливными дождями. Связь этого явления с неким несчастьем также упоминается в нескольких других статьях того времени, но это было не так распространено, как сегодня.

Когда спиритические хобби, такие как сеансы вызова духов или предсказание будущего с помощью хрустального шара, постепенно исчезли, астрология стала все более популярной. До 1970-х годов гороскопы были неотъемлемой частью газет, а о переходе Меркурия в ретроградное состояние упоминалось все чаще.

Учитывая, что Меркурий в римской мифологии был богом торговли, знатоком магии и астрологии названную в его честь планету также связывали с финансовым и другим успехом.

"Не начинай ничего, когда Меркурий ретроградный", - писало издание The Baltimore Sun в апреле 1979 года.

Крупная коммуникационная компания также подчеркивала, что магнитные бури, вызывающие проблемы со связью, длятся дольше, если Меркурий движется в обратном направлении. Однако со временем ретроградный Меркурий стали связывать практически со всеми напастями, которые могут выпасть на долю человека - от сломанной стиральной машины до поноса.

Что такое ретроградный Меркурий?