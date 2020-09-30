Новая коалиция обещает искоренить очереди в детские сады за два года

До 2025 года коалиция намерена повысить качество образования в рижских школах, одновременно обеспечив то, чтобы педагоги и сотрудники не чувствовали себя недооцененными и получали необходимую поддержку для качественной работы, в том числе увеличив зарплаты.

В школах планируется также обеспечить современную и безопасную среду, улучшить техническое обеспечение, искоренить моббинг, обеспечить доступность школ для детей с инвалидностью.

Вопрос о доступности дошкольного обучения планируется решать на уровне муниципальных и частных детских садов, развивать также услуги нянь. Политики обещают повысить зарплаты дошкольных педагогов.