В Сенате США призвали Трампа расследовать отравление Навального

Члены комитета Сената США по международным отношениям призвали президента Дональда Трампа расследовать резонансное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. "Мы обращаемся к вас с просьбой рассмотреть вопрос о том, использовали ли власти России химическое или биологическое оружие в нарушение международного права или в отношении одного из своих граждан, и, таким образом, следует ли ввести в их отношении санкции в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием", - говорится в письме сенатора от штата Айдахо Джеймса Риша и сенатора от Нью-Джерси Роберта Менендеса в адрес главы Белого дома.

Составители документа напомнили, что нервно-паралитическое вещество группы "Новичок" было использовано при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери в марте 2018-го. Тогда администрация президента США пришла к выводу, что за произошедшим стоят власти РФ и что они подлежат санкциям, отметили сенаторы. "Соединенные Штаты вновь должны отчетливо дать понять, что подобное поведение неприемлемо", - резюмировали авторы письма.

Лаборатории трех стран ЕС нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Берлин. Россиянин 19 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники "Шарите" в Берлине провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы яда "Новичок". Позднее к аналогичным выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи.