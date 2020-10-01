Госконтроль: политика пенсий по выслуге лет несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости

Госконтроль подсчитал, что за десять лет сумма, выплачиваемая в качестве пенсий по выслуге лет, почти удвоилась, увеличившись на 32,5 млн евро.

В Латвии существует политика пенсий по выслуге лет, которая дает право людям ряда профессий, например, военнослужащим, дипломатам, прокурорам, судьям, сотрудникам органов внутренних дел, работникам государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, артистам театра и цирка и представителям ряда других профессий, получать пенсию по выслуге лет до наступления общего пенсионного возраста.

"Политика пенсий по выслуге лет несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости, поскольку позволяет получать пенсию больше, размер которой не зависит от накопленного пенсионного капитала, и продолжать работать по профессии, с которой из-за снижения трудоспособности или социального риска работник ушел на пенсию. С течением лет круг получателей пенсий по выслуге лет расширился, однако комплексной оценки профессий, включенных в систему пенсий по выслуге лет, не проводилось", - подчеркнули аудиторы Госконтроля.

Госконтроль отмечает, что объем бюджетных средств, необходимых для выплаты пенсий по выслуге лет, с каждым годом значительно увеличивается. Если в 2011 году на выплату пенсий по выслуге лет требовалось 45 млн евро, то в 2020 году - уже 77,5 млн евро. Будущие обязательства по пенсиям по выслуге лет уже достигли 4 млрд евро.

Как сообщалось, после опубликованных Госконтролем в мае этого года результатов ревизии о системе пенсий по выслуге лет в Латвии премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в пенсионной системе есть недостатки и ее необходимо пересмотреть.

Министерство благосостояния признает, что следует пересмотреть круг лиц, которым предоставляются пенсии по выслуге, а также рассмотреть необходимость повышения пенсионного возраста и увеличения требуемого стажа работы.