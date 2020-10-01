H&M в Германии оштрафована на десятки миллионов евро за слежку за сотрудниками

Сбор данных о личной жизни сотрудников затронул несколько сотен работников обслуживающего центра в Нюрнберге, указало Гамбургское учреждение по защите данных и свободе информации.

В сообщении указано, что H&M собирала данные о личной жизни работников в нюрнбергском центре уже минимум с 2014 года.

Эти данные среди прочего касались проблем в личной жизни и религиозных взглядов.

H&M сообщает, что работники, которые в нюрнбергском центре обслуживания клиентов к маю 2018 года, когда вступила в силу Всеобщая регула ЕС о защите данных, отработали хотя бы месяц, получат денежную компенсацию.