Чт, 1.10.2020
Чаи, настои, какие-то другие вещи - это не гомеопатия. Гомеопатия основывается на двух принципах. Первый - "похожее лечит похожее", то, что вызывает какие-то симптомы, может лечить эти же симптомы. И второй принцип - чем больше разбавлено это, тем оно эффективнее. Гомеопатия - это разбавленный яд. Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"
Дмитрий Голубев, автор инициативы "За медицину без шарлатанов"

H&M в Германии оштрафована на десятки миллионов евро за слежку за сотрудниками

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Германии шведская компания по розничной торговле одеждой Hennes and Mauritz (H&M) оштрафована на 35,3 миллиона евро за слежку за сотрудниками.

Сбор данных о личной жизни сотрудников затронул несколько сотен работников обслуживающего центра в Нюрнберге, указало Гамбургское учреждение по защите данных и свободе информации.

В сообщении указано, что H&M собирала данные о личной жизни работников в нюрнбергском центре уже минимум с 2014 года.

Эти данные среди прочего касались проблем в личной жизни и религиозных взглядов.

H&M сообщает, что работники, которые в нюрнбергском центре обслуживания клиентов к маю 2018 года, когда вступила в силу Всеобщая регула ЕС о защите данных, отработали хотя бы месяц, получат денежную компенсацию.

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