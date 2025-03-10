В Риге на моле был спасен человек

Вечером в воскресенье пожарные спасли человека, который забрался на камень в конце мола в Даугавгриве и не мог вернуться на берег самостоятельно.

В тот же вечер спасатели получили сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме в Саласпилсе. По прибытии на место выяснилось, что горит крыша новостройки и первый этаж, общая площадь возгорания составила 256 квадратных метров. В тушении этого пожара повышенной опасности участвовали 20 спасателей.

Прошлой ночью спасатели выехали на улицу Капу в Юрмале, где горело двухэтажное заброшенное здание - пламя охватило первый и второй этажи, а также крышу в общей сложности на площади 170 квадратных метров.

Также минувшей ночью поступил вызов на улицу Краста в Салацгриве, где у моторной лодки отказал двигатель и ее под действием ветра и течения унесло примерно на один километр в море.

Спасатели отбуксировали лодку и доставили находившегося в ней человека на берег.

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