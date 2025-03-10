последнего в распространении ложной информации. "Никто не угрожал отключением Starlink для Украины. Вам следовало бы сказать спасибо. Без Starlink Украина давно бы проиграла войну, и российские войска стояли бы уже на границе с Польшей", - отметил Рубио.

В ЕС обсуждают альтернативы Starlink

Между тем в Европе уже обсуждается замена американского Starlink в Украине на альтернативного оператора. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. "Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины", - сказал представитель Eutelsat, добавив, что у компании есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых приложений в регионе.