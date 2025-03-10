Пн, 10.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Россия обвинила двух британских дипломатов. Их вышлют из страны

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Россия. Иллюстративное фото
Россия. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

В понедельник, 10 марта, Россия объявила о высылке двух британских дипломатов, обвинив обоих в "разведывательно-подрывной работе".

Сообщается, что речь идет о сотруднике посольства Великобритании в Москве Алкеше Одедре и муже первого секретаря политического отдела диппредставительства Майкле Скиннере.

Федеральная служба безопасности России заявила, что оба лица при въезде в Россию намеренно предоставили ложные сведения о себе и служба обнаружила "признаки разведывательно-подрывной работы", угрожающей национальной безопасности России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх