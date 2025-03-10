Россия обвинила двух британских дипломатов. Их вышлют из страны

Сообщается, что речь идет о сотруднике посольства Великобритании в Москве Алкеше Одедре и муже первого секретаря политического отдела диппредставительства Майкле Скиннере.

Федеральная служба безопасности России заявила, что оба лица при въезде в Россию намеренно предоставили ложные сведения о себе и служба обнаружила "признаки разведывательно-подрывной работы", угрожающей национальной безопасности России.

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