АНАЛИЗ Могут ли Украина и страны ЕС обзавестись ядерным оружием?

На самом деле подобные дискуссии имели место и в Эстонии, но в большей степени как идея о том, что ядерный зонтик можно было бы с кем-то разделить - например, с Польшей, Литвой, Латвией и Финляндией. В одиночку Эстония вряд ли пойдет на такую ​​авантюру, хотя это тоже не стоит исключать на сто процентов. Южная Корея и Япония, которые также являются странами, живущими в постоянном страхе перед агрессором, также могут начать думать об этом.

Будет ли такое развитие событий полезным для мира? Вероятно, нет, поскольку ядерное сдерживание также сопряжено с повышенным риском ядерной войны. Но, возможно, мы достигли эпохи, когда у демократических и стремящихся к свободе стран нет другого выбора, потому что крупные агрессивные державы становятся все более и более агрессивными.

Непредсказуемое поведение США преподало европейским странам болезненный урок: хотя союзники важны и сотрудничество необходимо, в конечном итоге нельзя ни на кого полностью полагаться, потому что геополитические изменения могут произойти быстро и неожиданно. То, что произошло недавно, является напоминанием о том, что на самом деле каждая страна по-прежнему считает собственное благополучие главным приоритетом, и в зависимости от главы государства каждая страна может быть готова нанести удар в спину своим друзьям.

Именно поэтому многие страны Европы, особенно - граничащие с Россией, чувствуют, что находятся на опасном куске льда, и это вовсе не приятное ощущение.

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