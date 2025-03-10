Хотя Украина, да и весь Запад, остаются дружественными государствами по отношению к США, несмотря на недавнее изменение курса Вашингтона, перед ними фактически встал сложный вопрос: как уравновесить рычаги воздействия как стороны противника, так и уже бывшего партнера? Одним из решений может быть ядерное оружие, сообщает Rus.Postimees.
АНАЛИЗ ⟩ Могут ли Украина и страны ЕС обзавестись ядерным оружием?
На прошлой неделе Европа была в восторге, когда президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили, что ядерный зонтик каждой страны защитит членов НАТО в случае необходимости.
Чтобы понять эти высказывания, необходимо учитывать, что главы обоих государств в настоящее время пытаются накопить политический капитал, и очевидно, что Великобритания и Франция находятся в дружественной по отношению друг к другу, но также и конкурентной динамике.
Однако эта конкуренция не может длиться вечно, поскольку политическая поддержка обоих лидеров в их родных странах хрупка - рано или поздно к власти может прийти новый лидер с совершенно другими взглядами. Это, в свою очередь, заставило ряд стран НАТО задуматься (хотя об этом мало что говорится публично), не стоит ли им начать разработку собственной ядерной программы.
Первой страной, от которой этого можно было ожидать, является, конечно же, Украина, которая не входит в НАТО и подвергается нападению страны-агрессора с самым большим ядерным арсеналом. Такой шаг был бы стратегически трудным для Украины, поскольку некоторые западные страны его не одобрят. Взгляды многих западных держав шире, чем просто взгляд на нынешнюю войну.
Никто не хочет иметь дополнительную конкуренцию за властную позицию в своей стране, и в случае с Украиной тоже нельзя гарантировать, что, например, в ближайшие 20-30 лет эта страна вдруг не станет пророссийской. Существует также опасность того, что подобные действия могут сделать Россию еще более агрессивной. С другой стороны, это поставит Украину в ситуацию, когда президенту России Владимиру Путину также придется серьезно рассмотреть перспективу ядерного сдерживания.
Официально украинские власти на данный момент не говорят о такой возможности, скорее даже она отрицается, но это не значит, что она не рассматривается. Украина неоднократно вспоминала Будапештский меморандум. Например, на состоявшейся в декабре встрече министров иностранных дел стран НАТО министр иностранных дел Украины Андрей Сибига помахал зеленой папкой с копией Будапештского меморандума. "Этот документ не смог защитить Украину и трансатлантическую безопасность", - сказал он.
В то же время аналогичные инициативы можно увидеть и в украинском обществе. Через день после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме украинцы уже собрали 27 млн гривен в рамках гражданской инициативы после призыва одного бизнесмена к ядерному вооружению. Однако в отношении этой инициативы неясно, будут ли вообще в конечном итоге пожертвованы эти деньги и куда именно. Но это показывает, что среди украинцев есть представление о необходимости ядерного оружия, потому что они чувствуют, что Америка их предала.
Чисто теоретически ядерная программа Украины вполне возможна - это страна с ядерными технологиями, которая в прошлом также имела ядерное оружие. Хотя это создаст сложную правовую ситуацию, это не может быть непреодолимым препятствием, по крайней мере, на первый взгляд. Развитие ядерной программы могло быть ограничено подписанным в 1968 году Договором о нераспространении ядерного оружия, к которому Украина присоединилась в 1994 году. Однако в контексте этого соглашения необходимо учитывать один важный аспект: Будапештский меморандум был подписан в 1994 году, его подписали Украина, США, Великобритания и Российская Федерация, и такие же документы подписали Казахстан и Беларусь.
В общих чертах в меморандуме говорилось, что западные страны и Россия будут гарантировать безопасность Украины, если последняя откажется от своего ядерного оружия. Казахстан и Беларусь также отказались от ядерного оружия, но, как известно, Беларусь теперь допустила российское оружие на свою территорию. На тот момент Украина была третьей ядерной державой в мире, но в результате меморандума ее оружие было отдано, после чего она осталась с пустыми руками и с надеждой на поддержку.
И какова ситуация сейчас? Одна из сторон договора - Россия - развязала полномасштабную войну против Украины, а другая - США - демонстрирует признаки того, что благополучие Украины ее не касается. Америка нарушила бы меморандум, если бы заставила Украину заключить перемирие, которое потребовало бы от последней уступить часть своей территории, поскольку в меморандуме говорится, что подписавшие страны уважают независимость и суверенитет друг друга в существующих границах.
Кстати, в 2014 году Великобритания в числе прочих признала, что Россия своим вторжением нарушила Будапештский меморандум. Украина имеет право выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если захочет.
Хотя Украина теоретически обладает ядерным потенциалом, для производства такого оружия все равно потребуется время, и на данный момент украинцы не смогут производить высокотехнологичное ядерное оружие. Вопрос также в том, на какую ракету его "посадить".
Например, создание высокотехнологичных систем, подобных тех, что есть у Франции, потребует строительства специальных заводов и инфраструктуры, которую, в свою очередь, придется очень хорошо защищать, поскольку секретная разработка ядерной программы будет крайне затруднена, если не невозможна. Но у Украины всегда есть возможность - равно как и опыт - создания обычного ядерного оружия старого образца.
В то же время в мире есть еще одна маленькая страна, дружественная Западу и обладающая ядерным оружием - Израиль. Израиль построил свою политику безопасности на сильном военном потенциале, став силой, с которой нужно считаться из-за имеющегося у нее исторического чувства опасности.
Вполне вероятно, что Украина в этом отношении обратится к Израилю, поскольку война уже сделала Украину одной из наиболее боеспособных в военном отношении стран Европы. Боевой опыт дал им как практические навыки, так и моральную подготовленность. Если однажды у вас что-то уже отобрали, в следующий раз вам хочется быть лучше подготовленным.
В случае с ядерным оружием с военной точки зрения не имеет большого значения, в каких объемах оно у кого-то имеется: последствия его применения в любом случае будут катастрофическими. Основная функция ядерного оружия - сдерживание. В настоящее время в мире существует девять известных ядерных держав: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Израиль, Индия и Северная Корея.
Если вы посмотрите на этот список с точки зрения Запада и Востока, вы увидите, что так называемая "ось зла" относительно хорошо вооружена ядерными средствами.
В нынешней геополитической ситуации Россия и Китай сотрудничают, Америка внимательно следит за деятельностью России, а Северная Корея уже напрямую поддерживает Россию в военном отношении. Индия и Пакистан, с другой стороны, придерживаются более сбалансированной линии, подчеркивая свою нейтральную международную политику, сохраняя при этом хорошие отношения с Россией.
Это означает, что если Америка продолжит политику изоляции, нельзя исключать, что другие европейские страны также всерьез рассмотрят возможность обладания ядерным оружием. Эта тема уже обсуждалась публично. Например, крайне правая партия Германии «Альтернатива для Германии» предложила увеличить ядерный потенциал, эксперты в Швеции обсуждали этот вопрос в прессе в последние недели, а премьер Польши Дональд Туск открыто обыграл эту идею перед прессой.
Германия могла бы серьезно начать думать о своих средствах ядерного сдерживания, если бы Америка ушла из Европы, потому что Германия в настоящее время обладает ядерным оружием Соединенных Штатов, но, возможно, такой ситуация не останется навсегда. Такая великая страна, как Германия, хочет быть самостоятльной, сильной и не зависеть от других. Подобные дискуссии можно найти и в других европейских державах.
На самом деле подобные дискуссии имели место и в Эстонии, но в большей степени как идея о том, что ядерный зонтик можно было бы с кем-то разделить - например, с Польшей, Литвой, Латвией и Финляндией. В одиночку Эстония вряд ли пойдет на такую авантюру, хотя это тоже не стоит исключать на сто процентов. Южная Корея и Япония, которые также являются странами, живущими в постоянном страхе перед агрессором, также могут начать думать об этом.
Будет ли такое развитие событий полезным для мира? Вероятно, нет, поскольку ядерное сдерживание также сопряжено с повышенным риском ядерной войны. Но, возможно, мы достигли эпохи, когда у демократических и стремящихся к свободе стран нет другого выбора, потому что крупные агрессивные державы становятся все более и более агрессивными.
Непредсказуемое поведение США преподало европейским странам болезненный урок: хотя союзники важны и сотрудничество необходимо, в конечном итоге нельзя ни на кого полностью полагаться, потому что геополитические изменения могут произойти быстро и неожиданно. То, что произошло недавно, является напоминанием о том, что на самом деле каждая страна по-прежнему считает собственное благополучие главным приоритетом, и в зависимости от главы государства каждая страна может быть готова нанести удар в спину своим друзьям.
Именно поэтому многие страны Европы, особенно - граничащие с Россией, чувствуют, что находятся на опасном куске льда, и это вовсе не приятное ощущение.
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