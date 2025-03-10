Видео Издеваются над торговцами и воруют: беспризорные дети в популярном торговом центре Риги

Дети также пытались воровать и в супермаркете Maxima, но благодаря бдительности охраны, современным системам видеонаблюдения и поддержке полиции большинство незаконных действий удается предотвратить, рассказала представительница SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Bez Tabu также заметила группы, вероятно, беспризорных подростков в этом торговом центре. Даже в будний день утром, когда другие дети находятся в школе, в коридоре на мягких диванах без дела сидели двое подростков. Они не говорили на латышском языке и по-русски объяснили, что закончили девять классов и больше не хотят учиться. Они признались, что у них есть родители, которые недовольны их решением бросить учебу, но уже смирились.

SIA Akropole Latvija подтвердила, что уличные подростки нарушают общественный порядок.

"Заботясь о безопасности и комфорте посетителей и сотрудников, наша охрана регулярно патрулирует торговый центр и обучена тому, как действовать в случае нарушения порядка со стороны подростков. Мы также регулярно консультируемся с Государственной и муниципальной полицией о способах решения этой проблемы. В то же время поведение детей и подростков - это более широкая социальная проблема, требующая комплексного решения. Со своей стороны мы стараемся предложить молодежи бесплатные образовательные, развлекательные и спортивные мероприятия для полезного досуга, например, в предстоящие весенние каникулы школьники смогут бесплатно посещать ледовую арену Akropole, - заявили в SIA Akropole Latvija.

Рижская муниципальная полиция сообщила, что несовершеннолетние беспризорные подростки чаще всего попадают в поле зрения полиции в Старом городе, в нескольких районах центра Риги, а также в торговом центре Akropole и его окрестностях.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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