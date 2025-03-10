Жителя Гинта беспокоят бездомные дети в Риге. Он заметил, что дети без присмотра находятся и в торговом центре Akropole. Программа Bez Tabu убедилась, что это и другие места в столице уличные дети выбрали для сомнительных и даже незаконных занятий.
Видео ⟩ Издеваются над торговцами и воруют: беспризорные дети в популярном торговом центре Риги
Гинт отправил в редакцию Bez Tabu видео, на котором запечатлено, как охранники Akropole пытаются усмирить одного из подростков. Он также наблюдал, как группы детей собираются в этом торговом центре.
"Может быть, вы могли бы помочь обратиться в соответствующие службы, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы дети не находились без присмотра?" - сообщил мужчина.
Продавцы в торговом центре рассказали программе, что уличные дети мешают работать, издеваются над некоторыми торговцами, например, бросая предметы с верхнего этажа на головы людей, работающих в коридорах, и даже плюются.
"Нам, кто работает в "островках", постоянно что-то бросают на голову. Высыпают сахар, и просто плюются. Это происходит очень часто. Охранники стараются их разгонять, но это не помогает - они возвращаются снова и снова", - сказал работник в торговом центре "Akropole".
Также стало известно, что подростки воруют в магазинах. Особенно они полюбили магазин сладостей на втором этаже торгового центра. Они также пытались бесплатно набрать напитки в ресторанах быстрого питания, используя оставленные кем-то стаканы. Из-за этого некоторые рестораны перестали предлагать клиентам возможность самостоятельно доливать напитки.
Дети также пытались воровать и в супермаркете Maxima, но благодаря бдительности охраны, современным системам видеонаблюдения и поддержке полиции большинство незаконных действий удается предотвратить, рассказала представительница SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
Bez Tabu также заметила группы, вероятно, беспризорных подростков в этом торговом центре. Даже в будний день утром, когда другие дети находятся в школе, в коридоре на мягких диванах без дела сидели двое подростков. Они не говорили на латышском языке и по-русски объяснили, что закончили девять классов и больше не хотят учиться. Они признались, что у них есть родители, которые недовольны их решением бросить учебу, но уже смирились.
SIA Akropole Latvija подтвердила, что уличные подростки нарушают общественный порядок.
"Заботясь о безопасности и комфорте посетителей и сотрудников, наша охрана регулярно патрулирует торговый центр и обучена тому, как действовать в случае нарушения порядка со стороны подростков. Мы также регулярно консультируемся с Государственной и муниципальной полицией о способах решения этой проблемы. В то же время поведение детей и подростков - это более широкая социальная проблема, требующая комплексного решения. Со своей стороны мы стараемся предложить молодежи бесплатные образовательные, развлекательные и спортивные мероприятия для полезного досуга, например, в предстоящие весенние каникулы школьники смогут бесплатно посещать ледовую арену Akropole, - заявили в SIA Akropole Latvija.
Рижская муниципальная полиция сообщила, что несовершеннолетние беспризорные подростки чаще всего попадают в поле зрения полиции в Старом городе, в нескольких районах центра Риги, а также в торговом центре Akropole и его окрестностях.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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