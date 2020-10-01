Эстония выдвинула президента Керсти Кальюлайд кандидатом на пост генсека ОЭСР

"В 2020 году мы живем в эпоху великих перемен. Мы находимся на этапе перехода от промышленной к цифровой экономике, от использования ископаемого топлива к чистой энергии.

Я твердо верю в многостороннее сотрудничество между странами и вижу здесь огромную роль ОЭСР - она должна играть активную роль как глобальное сообщество развитых стран в объединении лучших знаний, чтобы помочь странам справиться с этими изменениями", - сказала Керсти Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд представит свои взгляды на виртуальном мероприятии 5 октября.