Чт, 1.10.2020
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Ояр Скудра, доцент Латвийского университета

Эстония выдвинула президента Керсти Кальюлайд кандидатом на пост генсека ОЭСР

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В четверг посол Эстонии в при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Клайд Кулл вручил документы, согласно которым Эстония выдвигает президента Керсти Кальюлайд на освобождающийся летом 2021 года пост генсека ОЭСР.

"В 2020 году мы живем в эпоху великих перемен. Мы находимся на этапе перехода от промышленной к цифровой экономике, от использования ископаемого топлива к чистой энергии.

Я твердо верю в многостороннее сотрудничество между странами и вижу здесь огромную роль ОЭСР - она должна играть активную роль как глобальное сообщество развитых стран в объединении лучших знаний, чтобы помочь странам справиться с этими изменениями", - сказала Керсти Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд представит свои взгляды на виртуальном мероприятии 5 октября.

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