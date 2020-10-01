Эстония выдвинула президента Керсти Кальюлайд кандидатом на пост генсека ОЭСР

В четверг посол Эстонии в при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Клайд Кулл вручил документы, согласно которым Эстония выдвигает президента Керсти Кальюлайд на освобождающийся летом 2021 года пост генсека ОЭСР.
"В 2020 году мы живем в эпоху великих перемен. Мы находимся на этапе перехода от промышленной к цифровой экономике, от использования ископаемого топлива к чистой энергии.
Я твердо верю в многостороннее сотрудничество между странами и вижу здесь огромную роль ОЭСР - она должна играть активную роль как глобальное сообщество развитых стран в объединении лучших знаний, чтобы помочь странам справиться с этими изменениями", - сказала Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд представит свои взгляды на виртуальном мероприятии 5 октября.
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