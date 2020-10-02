Решил съездить в магазин и на несколько лет лишился возможности водить машину

Как передаче Degpunktā отметил начальник региональной муниципальной полиции Инчукалнса Марис Юревичс, "на улице Цирулю, с боковой дороги на проезжую часть выехал автомобиль Volvo, что чуть не привело к столкновению с оперативным транспортным средством".

Хотя водитель Volvo пытался игнорировать сигналы полицейских и спокойно продолжал движение, правоохранители ловко развернули машину и последовали за ним. После того, как инспекторам удалось остановить преследуемое авто, выяснилось, что и человек за рулем, и пассажир явно пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Более того, оказалось, что у водителя нет прав - только так называемые белые права.

"У меня правда нет. У меня есть только белые права. Я знаю. Я просто еду в магазин. И все", - ответил водитель Volvo на указание полицейского, что ему не разрешено водить машину.

Юревичс пояснил, что с учетом обстоятельств на место были вызваны сотрудники дорожной полиции, которые подтвердили подозрения о состоянии молодых людей.

При таком правонарушении, водитель будет на несколько лет лишен возможности получить права.