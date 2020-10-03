Польские дайверы надеются, что нашли Янтарную комнату. Эксперты сомневаются

Комната четырежды подвергалась реставрации. Пятая была запланирована на 1941 год, но помешала война.

Эвакуировать Янтарную комнату в Новосибирск вместе с другими ценностями Царскосельского дворца не удалось из-за ее хрупкости и спешки.

Уже в октябре 1941 года нацисты вывезли Янтарную комнату в Кенигсберг и хранили ее в бывшем замке бранденбургских курфюрстов.

11 апреля 1945 года, спустя два дня после взятия города советскими войсками, в замке по неизвестной причине случился пожар.

Основная версия гласит, что Янтарная комната тогда же и сгорела.

Однако есть предположение, что нацисты заблаговременно вывезли шедевр и спрятали в каком-то тайнике.

Десятилетиями находились "свидетели", утверждавшие, что весной 1945 года видели, как панели упаковывали в ящики, и даже сами участвовали в процессе, назывались разные места нахождения клада.

Обнаружились отдельные детали, в свое время вывезенные для себя немецкими офицерами.

"Искали в Калининградской области, в Германии, в Польше и даже в Латинской Америке, но ни одно сообщение не оправдалось", - говорит Ираида Ботт.

При этом эксперты утверждают, что усилия уже не имеют смысла: даже если бы Янтарную комнату нашли спустя 75 лет, она оказалась бы в плачевном состоянии из-за перепадов температуры и сырости.

"Если Янтарная комната действительно находится в подвале под бункером Ляша, то мы ее никогда больше не увидим. Янтарь нельзя хранить в таких условиях, он просто погибнет, превратится в бесформенную массу",- заявил в начале сентября этого года вице-президент российской ассоциации историков войны Константин Залесский, комментируя очередную версию - о том, что ящики с панелями были якобы спрятаны в бункере последнего германского коменданта Кенигсберга.

"В воде шансов на сохранение янтаря теоретически больше, но в любом случае мы получили бы не панно, а кусочки в мешке", - говорит Ираида Ботт.

Восстановление

Янтарная комната в 1917 году Getty Images

К 300-летию Петербурга в 2003 году была изготовлена и помещена на прежнее место точная копия Янтарной комнаты. До пандемии коронавируса ее ежегодно посещали в среднем 3,5 миллиона человек.

Работа велась больше 20 лет и обошлась в 11,3 млн долларов, предоставленных российским бюджетом, "Газпромом" и немецкой компанией "Рургаз". На изготовление новой комнаты пошли шесть тонн калининградского янтаря.

"Когда в Германии нашлась мозаика "Обоняние и осязание", одна из четырех, изготовленных по заказу Екатерины II, мы сперва огорчились, потому что уже был изготовлен дубликат, затрачены усилия и деньги. А потом обрадовались, потому что получили возможность сыграть в игру "Найдите десять отличий". И убедились, что реставрация была проведена на высоком научном уровне", - рассказала Би-би-си Ираида Ботт.