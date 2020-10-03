Сб, 3.10.2020
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Историк Юрий Дмитриев об ужесточении своего тюремного срока в четыре раза

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга удивила изменениями во внешности

ФОТО: LETA/ Ekrānuzņēmums no video

2 октября в выставочном центре "Кипсала" в Риге стартовал уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere. Первым спикером форума стала экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, которая удивила публику  изменениями во внешности.

Вике-Фрейберга лично не присутствовала на форуме, а выступила удаленно - по видеозвонку. Однако заслуживала внимания не только ее вдохновляющая лекция, но и новая прическа.

Видно, что экс-президент сменила прическу - выпрямила волосы, а переднюю прядь зацепила заколкой.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Напоминаем, что этот форум проходит уже третий год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам.

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