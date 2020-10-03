Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга удивила изменениями во внешности

Вике-Фрейберга лично не присутствовала на форуме, а выступила удаленно - по видеозвонку. Однако заслуживала внимания не только ее вдохновляющая лекция, но и новая прическа.

Видно, что экс-президент сменила прическу - выпрямила волосы, а переднюю прядь зацепила заколкой.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Напоминаем, что этот форум проходит уже третий год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам.