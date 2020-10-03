Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом

Его жена в видеообращении, которое было опубликовано на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook, рассказала, что Covid-19 болеет не только экс-президент, но и его дочь.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала Марина Порошенко.

29 сентября Порошенко заявил, что его тест на коронавирус оказался положительным, но лечение он проходит дома.