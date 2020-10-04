Пока все спали: в Пурвциемсе люди стояли под дождем в очереди за книгами

В ночь с субботы, 3 октября, на воскресенье в местном книжном магазине состоялась распродажа - покупатели могли приобрести товары со скидкой до 40%. Люди буквально сметали книги с полок, набирая не по одному десятку томов.

Ночные очереди - редкое явление для Латвии. Но тот факт, что люди готовы выйти в холодную и дождливую ночь и стоять на улице, чтобы приобрести книги, не может не радовать!

Галерея: Ночная распродажа в книжном магазине в Пурвциемсе

Впрочем, ночи, чтобы сделать покупки как можно дешевле ("фишка" акции - чем больше времени на часах, тем больше скидка), дождались не все. Как рассказали местные жители, многие приходили еще днем - чтобы с детьми посмотреть на шоу и различные выступления артистов.

"Мы поехали к четырем и ушли наверное где то в шесть. Так как там уже началась жесть. Я была с маленьким ребенком, поэтому не рискнула остаться. Если бы была одна, то тоже бы наверное осталась там. Так как книги - развлечение на дешевое, а я их очень люблю", - рассказала местная жительница Кристина.

Другие посетители распродажи рассказали, что проводили в очереди больше часа, только чтобы попасть в магазин. 17

"Была там вчера. 1,5 часа в очереди просто, что бы войти в магазин. Но стоило того. Купила книги, игрушки, пазлы, развивающие журналы для детей. В общем, дома была только в 1:30. Понравилось, что девушки, которые весь день стояли на кассе и обслуживали людей, даже в 1:30 были улыбчивые и вежливые", - рассказала Дейна.

Кто-то был более лаконичен: "Мы были после 8. Клондайк. Набрали с дочкой книжки и акриловые краски".

"Очередь на фото - это только, чтобы попасть в магазин. И внутри магазина две такие же к кассам", - рассказала о масштабе ажиотажа Мария.