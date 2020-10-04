Унитазы с двойными кнопками вредят природе больше, чем считалось изначально

Двойные кнопки когда-то считались революционной идеей, так как предоставляли возможность выбрать, каким потоком воды смывать. Меньшая кнопка была предусмотрена для смыва жидкости, а большая - для всего остального. Такая система предусмотрена, чтобы пользователи, выбирая необходимый для ситуации поток воды, не тратили лишние водные ресурсы.

Двойные кнопки работают на базе особой системы клапанов. Этот элемент погружен в емкость для воды, и при нажатии конкретной кнопки открывается конкретный клапан и выпускает конкретное количество воды. Сначала система действует безукоризненно, однако с течением времени на клапаны могут налипать различные отложения, в результате чего механизм может цепляться и не закрывать клапаны до конца, и по этой причине воды в унитаз попадает больше, чем планировалось изначально, даже если тонкая струйка еле течет.

"Так как из-за незакрытых клапанов в унитаз на протяжении всего дня течет вода, в долгосрочном порядке бессмысленно тратится огромное количество воды,

- пояснил ВВС руководитель британского предприятия по обслуживанию канализации Thames Water Эндрю Такер. - Количество потраченной зря воды с каждым днем становится все больше, так как люди часто ситуацию вообще не замечают, однако унитазы и их механизмы устаревают, и поток утекающей в канализацию воды становится больше".

Нужно добавить, что дополнительно вода тратится и из-за самих пользователей - в ходе исследования Thames Water выяснилось, что почти 50% пользователей или нажимают неправильную кнопку, или жмут обе одновременно.