"Я искренне скорблю": Губернатор области выразил соболезнования в связи с гибелью Ирины Славиной

"Я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично", - написал Никитин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что "она была ярким и неравнодушным человеком".

В конце поста он добавил:

"Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне". 1

"Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны", - говорится в посте.

Глеб Никитин написал, что впервые решил закрыть комментарии к посту в Instagram.

Ранее сообщалось, что 2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте.

Ее дочь Маргарита Славина, 3 октября, вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода. У нее в руках был плакат с надписью: "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".