Чт, 8.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Hugo Boss - немецкая роскошь и качество в каждом миллиметре на протяжении почти 100 лет
Истории легенд моды

ФОТО: Reuters/Scanpix, Publicitātes

96 лет. Это возраст уважаемого господина, который уже прожил славную жизнь, имея возможность не только страстно наслаждаться происходящим в мире, но и наполнять свою чашу разума и мудрости. Хоть в багаже жизненного опыта и Вторая мировая война, это в данной истории, как оказалось, дало возможность выжить. Немецкая точность, способность следовать времени секунда в секунду и неподвластная времени элегантность - слова, которые описывают легенду лучше всего. Время познакомиться с ней - бренд Hugo Boss!

В трех предложениях о Hugo Boss

Hugo Boss - немецкий люксовый модный дом и бренд, чья штаб-квартира находится в городе Метцинген (земля Баден-Вюртемберг).

Предприятие создает женскую и мужскую одежду, аксессуары, часы, обувь, а также духи. 

Hugo Boss по-прежнему остается одним из самых крупных немецких брендов одежды, чьи объемы продаж во всем мире в 2019 году составили 2,9 миллиарда евро, и бренд владеет более чем 1113 розничными магазинами по всему миру.

ФОТО: Reuters/ScanPix

От последнего в семье до военного капрала и продавца нижнего белья

Создатель бренда Hugo Boss, Хуго (или Хьюго) Фердинанд Босс, появился на свет 8 июля 1885 года в Метцингене. Хуго был младшим ребенком из пяти детей в семье Луизы и Генриха Боссов. К сожалению, выжили только он и его сестра. 

Семье принадлежал магазин нижнего белья, потому мальчик еще с детства не только играл с тканью, но и начал интересоваться пошивом одежды и модой. 

Во временной период с 1903 года по 1905-й жизнерадостный молодой человек завершил военную службу, но было ясно, что в душе он лелеял мечту открыть собственное дело. О компании по пошиву одежды. Он начал учебу на торговца и после того, как переехал в Констанц, начал работать на небольшой ткацкой фабрике. Там молодой человек понял, как создается ткань и что значит ее качество. 

После смерти родителей в 1908-м Хуго как единственный наследник получил магазинчик нижнего белья родителей. В этом же году пришла и любовь, и молодой человек женился на немецкой красавице Анне Катарине Фрейзингер. Спустя шесть лет после свадьбы в 1914 году с началом Первой мировой войны Хуго был мобилизован в немецкую армию, где дослужился до капрала.

Германия проиграла в войне, кроме того, как и на большинство немецких националистов, это сильно ударило по патриотическим чувствам Хуго, но в то время был и лучик света - во время войны, в 1914 году в семье появился на свет сын - Зигфрид. 

ФОТО: Пресс-фото 

Начало Hugo Boss: шесть швейных машин, пыль и леденящий холод

В 1924 году Хуго Фердинанд вместе со двумя партнерами наконец создал свое предприятие, назвав его своим именем - Hugo Boss AG. Была открыта фабрика и бренд начал шить хлопковые рубашки, различную рабочую одежду, плащи и спортивную форму. Однако после поражения в Первой мировой войне, как известно, Германия столкнулась с очень тяжелой экономической депрессией и кризисом. Конечно же, предприятие Хуго не стало исключением - оно обанкротилось и было на грани закрытия. Упрямый характер Хуго не позволил отказаться от своей мечты, и в 1931 году, найдя кредиторов, он собрал минимальные средства для возобновления производства. 

В то время у Hugo Boss было всего шесть швейных машин в неотапливаемых пыльных помещениях фабрики. Сам Хуго очень много работал день и ночь, чтобы спасти свою мечту.

Адольф Гитлер в форме, созданной Hugo Boss

ФОТО: AP/Scanpix

Нацисты как спасители. Портные - военнопленные 

Хуго как уверенный националист, который тяжело переживал поражение Германии, в 1931 году (за два года до прихода Гитлера к власти) вступил в Национал-социалистическую партию", которая позже оказалась спасителем его компании. Он был активным членом партии и оставался приверженцем нацисткой идеологии всю свою оставшуюся жизнь, до последнего вздоха.

Хуго был членом партии номер 508 889, выступал в качестве спонсора Schutzstaffel (SS), вошел в высшие ряды партии в течение следующих нескольких лет.

Он также стал членом Немецкого трудового фронта. Это была национальная трудовая организация, которую после прихода Гитлера к власти перехватили различные независимые профсоюзы. Вместе с нацистской деятельностью Hugo Boss начинает производить и продавать нацистскую униформу. В конце 20-х бренд стал лицензированным поставщиком униформы для нацистских партийных организаций, таких как SA, СС, Hitler Youth и National Socialist Motor. В 1932 году Hugo Boss AG начал производство знаменитой черной формы СС, но в 1938 году он также шил форму Вермахта и Ваффен-СС.

Формы нацистов, созданные Hugo Boss

ФОТО: Twitter.com

Хотя и в наши дни эти формы запрещены и связаны с ужасами войны, с практической точки зрения не один современный дизайнер признает ее выдающейся работой. Только мастер способен одновременно создать такую практичность и элегантность. Но как бы то ни было - Хуго знал, что он делал во имя своих убеждений. 

Кто делал эту военную одежду? Военнопленные французы и поляки, а также захваченные гражданские лица (в основном женщины) - были портными Hugo Boss. Всеми руководителями предприятия были националисты, которые следовали за Адольфом Гитлером. Сам Хуго признавал и восхищался Гитлером и даже был замечен с ним на совместных фото. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

К слову, Hugo Boss только несколько лет назад признался и принес извинения за плохое обращение с теми, кого заставляли в годы Второй мировой войны работать на их фабрике.

Конечно, это все значительно увеличило объемы продаж бренда и Hugo Boss AG из умеренно успешной компании стал одним из самых успешных немецких модных домов.  

Конец войны - удар по Hugo Boss, но Феникс возрождается из пепла

Конец Второй мировой войны принес Хуго плохие новости. После войны за связь с нацистскими партиями суд отнял у него избирательские права и возможность вести какой-либо бизнес. Кроме того, военный суд приговорил его к большому денежному штрафу. Когда Хуго потерял свои права на имущество, его зять Ойген Холи взял на себя руководство предприятием. Компания получила сильный удар сразу же после ухода Хуго, но, в конце концов, восстановилась и продолжила оставаться успешным домом моды следующие десятилетия. Хуго умер 9 августа в 1948 года от неизлечимой инфекции, которую вызвал зубной абсцесс.

1977.g.

ФОТО: Пресс-фото

Родился знаменитый костюм Hugo Boss.

Ведущий международный бренд

Под руководством зятя Хуго Босса Ойгена компания продолжила деятельность и начала процветать, производя готовые мужские костюмы. 

Бренд до сих пор хранит секреты и хитрости того, как создать костюм одновременно удобным и элегантным. Это оценила общественность, и в 70-е, если была потребность в костюме, его искали здесь. 

Сегодня Hugo Boss - синоним мужской одежды и костюмов, и он до сих пор продолжает улучшать качество своего продукта. 

Когда Холи ушел на пенсию, его сыновья Йохен и Уве переняли руководство и сделали бренд международным. В 1977 году название Hugo Boss было зарегистрировано как международный товарный знак. 

Чтобы больше популяризировать свое имя, Hugo Boss спонсировал гонки Формулы 1 и чемпионаты по гольфу и по теннису. Между прочим, Бернхард Лангер стал первым профессиональным гольфистом, который носил Hugo Boss.

Теперь и элитный спорт также был связан с названием Hugo Boss.

ФОТО: AP/Scanpix

Реклама первых духов

ФОТО: Пресс-фото

Как же без духов и очков Hugo Boss?

Хотя и всем известный аромат Hugo Boss был создан уже в 1954 году, за 30 лет до того, как компания получила лицензию на парфюмерию. Boss Number One - так назывались первые духи бренда, который рекламировались как ключ к абсолютному успеху. В 1988 году была официально запущена линия ароматов Hugo Boss. Сегодня бренд предлагает 10 различных ароматов духов, которые могут подойти мужчинам и женщинам любого возраста, и соответствуют одному из их классов: Boss, Hugo Boss, Boss Orange и Hugo.

В 1998 году мы увидели знак Hugo Boss и на дужках очков, а в конце 90-х к производственному списку присоединилась коллекция часов и одежда для гольфа. 1998 год знаменит тем, что впервые была запущена коллекция женской одежды. 

Галерея: Модные показы Hugo Boss

Hugo, Boss, Hugo Boss, Boss Green и Boss Orange - что есть что?

Все продукты для мужчин от Hugo Boss сегодня разделены на пять товарных категорий или линий, которые отличаются по стилю и элегантности. Спортивная коллекция Boss Green предлагает различную одежду, часы, сумки, обувь, в основе которых самая современная и популярная коллекция Boss. В элегантном ассортименте Boss предлагаются костюмы и рубашки даже по заказу покупателя. Два других суббренда - Hugo и Boss Orange - особенно подходят молодым городским мужчинам, которые знают, что они хотят носить, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения цвета. Хотя и Hugo Boss популярнее среди мужчин, есть и довольно популярный женский отдел. За исключением коллекции Boss, которая является эксклюзивной для мужчин, остальные четыре категории включают все виды одежды для женщин.

Галерея: Герцогиня Сассекская Меган в юбке Hugo Boss

Стиль и уверенность Hugo Boss сегодня по-прежнему заключаются в утонченной практичности. Как вы прочитали, за свою 96-летнюю историю существования бренд пережил всеразличные времена и обстоятельства. История - спутник бренда на каждом шагу!

Жизнеспособность Hugo Boss наглядно демонстрирует любовь владельца бренда и его носителя к истинному качеству в каждом миллиметре продукта. Если существует способ того, как объединить практичность с элегантностью, тогда немецкий бренд Hugo Boss - создатель этой золотой формулы. 

И в завершение еще одно идеальное современное подтверждение качества бренда! Смог бы Джеймс Бонд совершить все свои трюки, если бы не был одет в костюм Hugo Boss?

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда в костюме Hugo Boss

ФОТО: кадр из фильма Skyfall

Статья подготовлена по материалам зарубежной прессы и создана в сотрудничестве с т/ц Spice.

ФОТО: AFP/LETA

Галерея: Открытие магазина HUGO BOSS в торговом центре Spice

 

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