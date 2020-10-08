Hugo Boss - немецкая роскошь и качество в каждом миллиметре на протяжении почти 100 лет

Под руководством зятя Хуго Босса Ойгена компания продолжила деятельность и начала процветать, производя готовые мужские костюмы.

Бренд до сих пор хранит секреты и хитрости того, как создать костюм одновременно удобным и элегантным. Это оценила общественность, и в 70-е, если была потребность в костюме, его искали здесь.

Сегодня Hugo Boss - синоним мужской одежды и костюмов, и он до сих пор продолжает улучшать качество своего продукта.

Когда Холи ушел на пенсию, его сыновья Йохен и Уве переняли руководство и сделали бренд международным. В 1977 году название Hugo Boss было зарегистрировано как международный товарный знак.

Чтобы больше популяризировать свое имя, Hugo Boss спонсировал гонки Формулы 1 и чемпионаты по гольфу и по теннису. Между прочим, Бернхард Лангер стал первым профессиональным гольфистом, который носил Hugo Boss.

Теперь и элитный спорт также был связан с названием Hugo Boss.

ФОТО: AP/Scanpix

Реклама первых духов ФОТО: Пресс-фото

Как же без духов и очков Hugo Boss?

Хотя и всем известный аромат Hugo Boss был создан уже в 1954 году, за 30 лет до того, как компания получила лицензию на парфюмерию. Boss Number One - так назывались первые духи бренда, который рекламировались как ключ к абсолютному успеху. В 1988 году была официально запущена линия ароматов Hugo Boss. Сегодня бренд предлагает 10 различных ароматов духов, которые могут подойти мужчинам и женщинам любого возраста, и соответствуют одному из их классов: Boss, Hugo Boss, Boss Orange и Hugo.

В 1998 году мы увидели знак Hugo Boss и на дужках очков, а в конце 90-х к производственному списку присоединилась коллекция часов и одежда для гольфа. 1998 год знаменит тем, что впервые была запущена коллекция женской одежды.

Галерея: Модные показы Hugo Boss

Hugo, Boss, Hugo Boss, Boss Green и Boss Orange - что есть что?

Все продукты для мужчин от Hugo Boss сегодня разделены на пять товарных категорий или линий, которые отличаются по стилю и элегантности. Спортивная коллекция Boss Green предлагает различную одежду, часы, сумки, обувь, в основе которых самая современная и популярная коллекция Boss. В элегантном ассортименте Boss предлагаются костюмы и рубашки даже по заказу покупателя. Два других суббренда - Hugo и Boss Orange - особенно подходят молодым городским мужчинам, которые знают, что они хотят носить, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения цвета. Хотя и Hugo Boss популярнее среди мужчин, есть и довольно популярный женский отдел. За исключением коллекции Boss, которая является эксклюзивной для мужчин, остальные четыре категории включают все виды одежды для женщин.

Галерея: Герцогиня Сассекская Меган в юбке Hugo Boss

Стиль и уверенность Hugo Boss сегодня по-прежнему заключаются в утонченной практичности. Как вы прочитали, за свою 96-летнюю историю существования бренд пережил всеразличные времена и обстоятельства. История - спутник бренда на каждом шагу! Жизнеспособность Hugo Boss наглядно демонстрирует любовь владельца бренда и его носителя к истинному качеству в каждом миллиметре продукта. Если существует способ того, как объединить практичность с элегантностью, тогда немецкий бренд Hugo Boss - создатель этой золотой формулы.

И в завершение еще одно идеальное современное подтверждение качества бренда! Смог бы Джеймс Бонд совершить все свои трюки, если бы не был одет в костюм Hugo Boss?

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда в костюме Hugo Boss ФОТО: кадр из фильма Skyfall

Статья подготовлена по материалам зарубежной прессы и создана в сотрудничестве с т/ц Spice.

ФОТО: AFP/LETA