Hugo Boss - немецкая роскошь и качество в каждом миллиметре на протяжении почти 100 лет
96 лет. Это возраст уважаемого господина, который уже прожил славную жизнь, имея возможность не только страстно наслаждаться происходящим в мире, но и наполнять свою чашу разума и мудрости. Хоть в багаже жизненного опыта и Вторая мировая война, это в данной истории, как оказалось, дало возможность выжить. Немецкая точность, способность следовать времени секунда в секунду и неподвластная времени элегантность - слова, которые описывают легенду лучше всего. Время познакомиться с ней - бренд Hugo Boss!
В трех предложениях о Hugo Boss
Hugo Boss - немецкий люксовый модный дом и бренд, чья штаб-квартира находится в городе Метцинген (земля Баден-Вюртемберг).
Предприятие создает женскую и мужскую одежду, аксессуары, часы, обувь, а также духи.
Hugo Boss по-прежнему остается одним из самых крупных немецких брендов одежды, чьи объемы продаж во всем мире в 2019 году составили 2,9 миллиарда евро, и бренд владеет более чем 1113 розничными магазинами по всему миру.
От последнего в семье до военного капрала и продавца нижнего белья
Создатель бренда Hugo Boss, Хуго (или Хьюго) Фердинанд Босс, появился на свет 8 июля 1885 года в Метцингене. Хуго был младшим ребенком из пяти детей в семье Луизы и Генриха Боссов. К сожалению, выжили только он и его сестра.
Во временной период с 1903 года по 1905-й жизнерадостный молодой человек завершил военную службу, но было ясно, что в душе он лелеял мечту открыть собственное дело. О компании по пошиву одежды. Он начал учебу на торговца и после того, как переехал в Констанц, начал работать на небольшой ткацкой фабрике. Там молодой человек понял, как создается ткань и что значит ее качество.
После смерти родителей в 1908-м Хуго как единственный наследник получил магазинчик нижнего белья родителей. В этом же году пришла и любовь, и молодой человек женился на немецкой красавице Анне Катарине Фрейзингер. Спустя шесть лет после свадьбы в 1914 году с началом Первой мировой войны Хуго был мобилизован в немецкую армию, где дослужился до капрала.
Германия проиграла в войне, кроме того, как и на большинство немецких националистов, это сильно ударило по патриотическим чувствам Хуго, но в то время был и лучик света - во время войны, в 1914 году в семье появился на свет сын - Зигфрид.
Начало Hugo Boss: шесть швейных машин, пыль и леденящий холод
В 1924 году Хуго Фердинанд вместе со двумя партнерами наконец создал свое предприятие, назвав его своим именем - Hugo Boss AG. Была открыта фабрика и бренд начал шить хлопковые рубашки, различную рабочую одежду, плащи и спортивную форму. Однако после поражения в Первой мировой войне, как известно, Германия столкнулась с очень тяжелой экономической депрессией и кризисом. Конечно же, предприятие Хуго не стало исключением - оно обанкротилось и было на грани закрытия. Упрямый характер Хуго не позволил отказаться от своей мечты, и в 1931 году, найдя кредиторов, он собрал минимальные средства для возобновления производства.
В то время у Hugo Boss было всего шесть швейных машин в неотапливаемых пыльных помещениях фабрики. Сам Хуго очень много работал день и ночь, чтобы спасти свою мечту.
Нацисты как спасители. Портные - военнопленные
Хуго как уверенный националист, который тяжело переживал поражение Германии, в 1931 году (за два года до прихода Гитлера к власти) вступил в Национал-социалистическую партию", которая позже оказалась спасителем его компании. Он был активным членом партии и оставался приверженцем нацисткой идеологии всю свою оставшуюся жизнь, до последнего вздоха.
Хуго был членом партии номер 508 889, выступал в качестве спонсора Schutzstaffel (SS), вошел в высшие ряды партии в течение следующих нескольких лет.
Он также стал членом Немецкого трудового фронта. Это была национальная трудовая организация, которую после прихода Гитлера к власти перехватили различные независимые профсоюзы. Вместе с нацистской деятельностью Hugo Boss начинает производить и продавать нацистскую униформу. В конце 20-х бренд стал лицензированным поставщиком униформы для нацистских партийных организаций, таких как SA, СС, Hitler Youth и National Socialist Motor. В 1932 году Hugo Boss AG начал производство знаменитой черной формы СС, но в 1938 году он также шил форму Вермахта и Ваффен-СС.
Хотя и в наши дни эти формы запрещены и связаны с ужасами войны, с практической точки зрения не один современный дизайнер признает ее выдающейся работой. Только мастер способен одновременно создать такую практичность и элегантность. Но как бы то ни было - Хуго знал, что он делал во имя своих убеждений.
Кто делал эту военную одежду? Военнопленные французы и поляки, а также захваченные гражданские лица (в основном женщины) - были портными Hugo Boss. Всеми руководителями предприятия были националисты, которые следовали за Адольфом Гитлером. Сам Хуго признавал и восхищался Гитлером и даже был замечен с ним на совместных фото.
К слову, Hugo Boss только несколько лет назад признался и принес извинения за плохое обращение с теми, кого заставляли в годы Второй мировой войны работать на их фабрике.
Конечно, это все значительно увеличило объемы продаж бренда и Hugo Boss AG из умеренно успешной компании стал одним из самых успешных немецких модных домов.
Конец войны - удар по Hugo Boss, но Феникс возрождается из пепла
Конец Второй мировой войны принес Хуго плохие новости. После войны за связь с нацистскими партиями суд отнял у него избирательские права и возможность вести какой-либо бизнес. Кроме того, военный суд приговорил его к большому денежному штрафу. Когда Хуго потерял свои права на имущество, его зять Ойген Холи взял на себя руководство предприятием. Компания получила сильный удар сразу же после ухода Хуго, но, в конце концов, восстановилась и продолжила оставаться успешным домом моды следующие десятилетия. Хуго умер 9 августа в 1948 года от неизлечимой инфекции, которую вызвал зубной абсцесс.
Родился знаменитый костюм Hugo Boss.
Ведущий международный бренд
Под руководством зятя Хуго Босса Ойгена компания продолжила деятельность и начала процветать, производя готовые мужские костюмы.
Бренд до сих пор хранит секреты и хитрости того, как создать костюм одновременно удобным и элегантным. Это оценила общественность, и в 70-е, если была потребность в костюме, его искали здесь.
Сегодня Hugo Boss - синоним мужской одежды и костюмов, и он до сих пор продолжает улучшать качество своего продукта.
Когда Холи ушел на пенсию, его сыновья Йохен и Уве переняли руководство и сделали бренд международным. В 1977 году название Hugo Boss было зарегистрировано как международный товарный знак.
Чтобы больше популяризировать свое имя, Hugo Boss спонсировал гонки Формулы 1 и чемпионаты по гольфу и по теннису. Между прочим, Бернхард Лангер стал первым профессиональным гольфистом, который носил Hugo Boss.
Как же без духов и очков Hugo Boss?
Хотя и всем известный аромат Hugo Boss был создан уже в 1954 году, за 30 лет до того, как компания получила лицензию на парфюмерию. Boss Number One - так назывались первые духи бренда, который рекламировались как ключ к абсолютному успеху. В 1988 году была официально запущена линия ароматов Hugo Boss. Сегодня бренд предлагает 10 различных ароматов духов, которые могут подойти мужчинам и женщинам любого возраста, и соответствуют одному из их классов: Boss, Hugo Boss, Boss Orange и Hugo.
В 1998 году мы увидели знак Hugo Boss и на дужках очков, а в конце 90-х к производственному списку присоединилась коллекция часов и одежда для гольфа. 1998 год знаменит тем, что впервые была запущена коллекция женской одежды.
Галерея: Модные показы Hugo Boss
Hugo, Boss, Hugo Boss, Boss Green и Boss Orange - что есть что?
Все продукты для мужчин от Hugo Boss сегодня разделены на пять товарных категорий или линий, которые отличаются по стилю и элегантности. Спортивная коллекция Boss Green предлагает различную одежду, часы, сумки, обувь, в основе которых самая современная и популярная коллекция Boss. В элегантном ассортименте Boss предлагаются костюмы и рубашки даже по заказу покупателя. Два других суббренда - Hugo и Boss Orange - особенно подходят молодым городским мужчинам, которые знают, что они хотят носить, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения цвета. Хотя и Hugo Boss популярнее среди мужчин, есть и довольно популярный женский отдел. За исключением коллекции Boss, которая является эксклюзивной для мужчин, остальные четыре категории включают все виды одежды для женщин.
Галерея: Герцогиня Сассекская Меган в юбке Hugo Boss
Стиль и уверенность Hugo Boss сегодня по-прежнему заключаются в утонченной практичности. Как вы прочитали, за свою 96-летнюю историю существования бренд пережил всеразличные времена и обстоятельства. История - спутник бренда на каждом шагу!
Жизнеспособность Hugo Boss наглядно демонстрирует любовь владельца бренда и его носителя к истинному качеству в каждом миллиметре продукта. Если существует способ того, как объединить практичность с элегантностью, тогда немецкий бренд Hugo Boss - создатель этой золотой формулы.
И в завершение еще одно идеальное современное подтверждение качества бренда! Смог бы Джеймс Бонд совершить все свои трюки, если бы не был одет в костюм Hugo Boss?
Статья подготовлена по материалам зарубежной прессы и создана в сотрудничестве с т/ц Spice.
Галерея: Открытие магазина HUGO BOSS в торговом центре Spice