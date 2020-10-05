Еще один город Латвии может стать очагом распространения Covid-19

Валмиера - один из крупнейших городов страны с населением около 23 000 человек. Валмиерская дума в настоящее время считает, что никаких дополнительных действий для урегулирования ситуации не требуется.

"Самоуправление города Валмиеры действует в соответствии с инструкциями Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сообщаем вам, что сегодня в Валмиере никаких дополнительных ограничений [не относящихся к больным и контактным лицам] введено не было", - пояснили ReTV Ziņas в Валмиерской думе.

Городская дума Валмиеры не планирует заказывать анализы слюны, чтобы усилить тестирование общественных групп, хотя в Минздраве ReTV Ziņas и сообщили, что местные органы власти имеют на это право и это было бы ответственным действием.

В Валмиерском техникуме, который сейчас полностью перешел на удаленную работу, тестирование преподавателей и сотрудников прошло в пятницу, 2 октября, но о первом зараженном в учебном заведении узнали уже 29 сентября. Из-за загруженности лаборатории тестирование нельзя было завершить раньше.

"Это был неожиданный сюрприз - всего 14 случаев, восемь бессимптомных. В настоящее время техникум проводит основную подготовку для улучшения ситуации, ведь восемь бессимптомных свидетельствует о том, что мы не осведомлены о ситуации в Валмиере и во всей стране", - говорит Винета Мелнгарша, директор техникума.

В техникуме активно обучаются около 500 молодых людей. Как отмечает ReTV Ziņas, учебное заведение сегодня открыто. В нем по-прежнему находится персонал и выполняет повседневные обязанности. Между тем большинство студентов из общежития разошлись по домам, и здесь царит тишина. Студентам разрешили взять с собой необходимые для учебы предметы, а их личные вещи остались в общежитии. В нем разрешается оставаться студентам, которые в настоящее время проходят практику, при наличии негативного результата теста на Covid-19. Тем временем в учебном заведении продолжается тщательная дезинфекция.

По информации службы новостей ReTV, многие сотрудники учебного заведения и его студенты почти неделю находились в окрестностях Валмиеры, и, как признался сегодня после внеочередного заседания Кабинета министров Юрий Перевощиков, Валмиера постепенно становится еще одним очагом распространения Covid-19.

"Нельзя сказать, что Валмиера - это не очаг распространения инфекции, с эпидемиологической точки зрения он точно присутствует - там люди заражаются, могут появиться и контактные персоны", - сказал Юрий Перевощиков.

Надо признать, что два самоуправления - Кулдига и Даугавпилс - уже используют анализы слюны. Валмиерская дума не считает, что подобный шаг необходим и в их самоуправлении.