В минувшие сутки выявлено 40 новых случаев Covid-19, один человек умер

Умер еще один инфицированный коронавирусом, входивший в возрастную группу 70-75 лет. Всего с начала пандемии умерли 39 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 1748 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии - 336 577 тестов. Заболевание подтверждено у 2126 человек, 1307 человек выздоровели.

За прошедшие сутки госпитализированы три пациента с Covid-19. В больницах находятся 28 пациентов с коронавирусом, у 24 заболевание средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.