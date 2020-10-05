Перевощиков: у Латвии худший показатель по темпам заболеваемости Covid-19 в Европе

Несколько месяцев ситуация с Covid-19 в Латвии была спокойной, но за последние две недели наблюдается рекордный прирост заболеваемости - 172% по сравнению с 14% в среднем в Европе, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Covid-19 снова показал, что может распространяться широко и молниеносно, и это сигнал к действиям, добавил эпидемиолог.
По его словам, двумя важнейшими мерами по-прежнему остаются дистанцирование и дезинфекция.
Об ухудшении ситуации свидетельствует и рост удельного весла положительных тестов. Критический показатель, который составляет 3%, еще нее достигнут, но тенденция наблюдается.
Прирост заболеваемости связан с крупными очагами на предприятиях. Есть очаги также в хоккейных командах и лечебных учреждениях, но небольшие.
SPKC работает с выявленными сегодня случаями, а на прошлой неделе удалось отследить 86% заражений. Чтобы отслеживаемость была еще выше, Перевощиков рекомендует скачивать приложение Apturi Covid. В настоящий момент его скачали около 150 тыс. латвийцев.
Каждую неделю около 20-30 случаев Covid-19 являются завозными.
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