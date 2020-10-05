Девять человек получили ожоги глаз после посещения загрязненного пляжа на Камчатке

По ее словам, пациенты кроме жжения в глазах рассказали о першении в горле, некоторые - о приступах рвоты 25 и 26 сентября. "Вчера было обращение ребенка 13 лет, который один гулял по Халактырскому пляжу. Тоже была проблема с органами зрения", - рассказала Волкова. Всем пациентам оказана помощь и даны рекомендации, они отправлены на амбулаторное лечение, т.к. в госпитализации не нуждались.

"РИА Новости" со ссылкой на сказанное Волковой отмечает, что все обратившиеся за помощью посещали побережье Тихого океана, где контактировали с водой. Помимо жжения и покраснения, химический ожог роговицы также вызвал у пациентов "пелену перед глазами".

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три основные версии причин загрязнения воды на побережье, которые рассматривают власти России. По их мнению, мог произойти разлив "неких токсичных веществ". Также загрязнение может быть связано с "природными явлениями" - к примеру, с "поведением водорослей". Третья прорабатываемая версия - "сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями", - заявил Солодов.

В начале октября местные жители рассказали об обнаружении большого количества погибших морских животных у берегов Камчатки. Серферы после возвращения из воды на Халактырском пляже начали жаловаться на проблемы со зрением, рвоту и першение в горле. Измерение содержания в воде нефтепродуктов показало их превышение в три с половиной раза, фенолов - в два раза.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы доследственной проверки по факту произошедшего в центральный аппарат ведомства.