Ученые: полное восстановление экосистемы у берегов Камчатки может занять 10 лет

По его словам, площадь загрязнения составляет не менее 100 кв. км, что позволяет говорить о локальной экологической катастрофе.

Ранее сообщалось, что российский журналист Юрий Дудь опубликовал у себя в Instagram видео, снятый у побережья Камчатки с вертолета. На видео хорошо видны нефтепродукты, разлившиеся по поверхности океана. Официально источник загрязнения пока не установлен. В соцсетях обсуждают возможную утечку ракетного топлива с военного полигона.