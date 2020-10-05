Ученые: полное восстановление экосистемы у берегов Камчатки может занять 10 лет

Об этом "Интерфаксу" сообщил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Владимир Раков, пишет "Эхо Москвы".
По его словам, площадь загрязнения составляет не менее 100 кв. км, что позволяет говорить о локальной экологической катастрофе.
Ранее сообщалось, что российский журналист Юрий Дудь опубликовал у себя в Instagram видео, снятый у побережья Камчатки с вертолета. На видео хорошо видны нефтепродукты, разлившиеся по поверхности океана. Официально источник загрязнения пока не установлен. В соцсетях обсуждают возможную утечку ракетного топлива с военного полигона.
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