Экологическая катастрофа на Камчатке. Юрий Дудь опубликовал видео сильнейшего разлива нефтепродуктов

На видео хорошо видны нефтепродукты, разлившиеся по поверхности океана, пишет "Медуза".

"На видосах – Камчатка прямо сейчас", - написал Дудь, который привел также рассказ местного серфера Антона Морозова. Приводим рассказ и мы:

"Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. 2

Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет.

Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду.

Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой.

Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан.

Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем.

Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг". 2

Как отмечает "Медуза", власти Камчаткского края заявили, что допустимая нефтепродуктов в воде превышены в четыре раза, а фенолов - в два раза.

По мнению местных чиновников, утечка нефтепродуктов могла произойти с морских судов. В свою очередь близкий к правительству региона источник "Медузы" сообщил, что виновными могут быть военные, которые выливали отходы в реку.