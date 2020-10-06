Ученые рассказали о гибели 95% морских организмов у берегов Камчатки

"Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - цитирует пресс-служба правительства слова ученого Ивана Усатова.