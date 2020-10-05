Камчатка: рассматриваются три возможные причины катастрофы

На данный момент власти Камчатского края рассматривают три причины загрязнения воды у берегов полуострова. Во-первых, проверяется версия техногенного загрязнения, связанная с разливами каких-то токсичных веществ. Во-вторых, природные явления, например поведение флоры, а, в-третьих, версия сейсмической активности, "связанной с вулканическими проявлениями". Об этом на брифинге 5 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов.