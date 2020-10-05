Пн, 5.10.2020
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Нуриэль Рубини
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Камчатка: рассматриваются три возможные причины катастрофы

Камчатка

ФОТО: Пресс-фото

Участки Авачинского залива на Камчатке загрязнены нефтепродуктами. Эксперты СК России на Камчатке взяли пробы морской воды, воздуха и песка для лабораторных исследований, сообщает DW.

На данный момент власти Камчатского края рассматривают три причины загрязнения воды у берегов полуострова. Во-первых, проверяется версия техногенного загрязнения, связанная с разливами каких-то токсичных веществ. Во-вторых, природные явления, например поведение флоры, а, в-третьих, версия сейсмической активности, "связанной с вулканическими проявлениями".  Об этом на брифинге 5 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов. 

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