Вт, 6.10.2020
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Юрий Перевощиков о ситуации с Covid-19 в Валмиере

В Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной

Ирина Славина

ФОТО: AP/Scanpix

Сегодня, 6 октября, в Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной, которая покончила с собой 2 октября у здания местного управления МВД, сообщает "Медуза".

После церемонии участники прошли по улицам города, направляясь к месту гибели Славиной.

Telegram-канал "Медузы" опубликовал видео с прощальной церемонии. По оценкам издания, в шествии приняли участие около 200 человек.

Ранее сообщалось, что 2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте. Ее дочь Маргарита Славина 3 октября вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода. У нее в руках был плакат с надписью: "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".

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