В Нижнем Новгороде прошла церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной

Ранее сообщалось, что 2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов женщина скончалась на месте. Ее дочь Маргарита Славина 3 октября вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода. У нее в руках был плакат с надписью: "Пока моя мама горела заживо, вы молчали".