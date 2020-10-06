На должность судьи Конституционного суда предложили кандидатуру адвоката Никульцевой

Объединение отмечает, что Никульцева в течение последних 12 лет представляла жителей, учреждения и правительство в Конституционном суде и является одной из немногих латвийских адвокатов, специализирующихся в области конституционного права и прав человека. Она приобрела обширный опыт законодательной работы, будучи заместителем госсекретаря Министерства юстиции, а также в течение трех лет проработав в должности помощника судьи Конституционного суда.

Никульцева в качестве адвоката в Конституционном суде представляла более 30 истцов, и по десяти ее делам суд полностью или частично признал оспариваемые правовые нормы не соответствующими Конституции.

Никульцева также представляла жителей Латвии в рамках 20 дел в Европейском суде по правам человека.

Кандидатуры на должность нового судьи Конституционного суда можно выдвигать до 8 октября.