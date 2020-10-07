Маски в общественном транспорте: часть жителей требование игнорирует

По наблюдениям агентства LETA, при выезде автобусов Rīgas satiksmes с конечной остановки Abrenes iela, где ранним утром поток людей не был большим, часть жителей еще до захода в транспорт надевала маски для лица, некоторые сделали это сразу же после захода в транспорт, а другие маски не использовали вообще.

Ни один водитель автобуса не вышел, чтобы сделать пассажирам замечание. 6

Те люди, которые позаботились о защите для лица, чаще всего используют медицинские маски. Впрочем, некоторые их надели неправильно - маска не закрывала нос, а в отдельных случаях - даже рот, маска находилась в районе горла.

Подобная ситуация наблюдалась и в центре, недалеко от Центрального вокзала - часть пассажиров маски использует, часть - нет.

По наблюдениям агентства LETA, в микроавтобусе Рига-Яйунмарупе двое пассажиров надели маски, в свою очередь у водителя, место которого не отгорожено защитным стеклом, ее не было.

В Вецмилгрависе в автобусе 58-го маршрута маски для лица есть у половины пассажиров, а в автобусе 2-го маршрута у большей части масок нет, в свою очередь в переполненном микроавтобусе, курсирующем от Вецдаугавы до центра города, маски есть почти у всех.

Напомним, с учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и в этой группе меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить. Кроме того, если у пассажира имеется очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.

Эта мера безопасности введена в Латвии на месяц - до 6 ноября. Подобное требование действовало и в начале лета, однако после снижения заболеваемости Covid-19 оно стало рекомендательным. 6

Правительство также внесло поправки в правила оказания услуг общественного транспорта, согласно которым контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из общественного транспорта или не пускать в транспорт пассажиров, не надевших маски.

Контролер или кондуктор предложат пассажиру-нарушителю добровольно покинуть транспортное средство на следующей остановке, а водитель автобуса будет иметь право не пускать в автобус пассажиров, не соблюдающих нормы эпидемиологической безопасности.