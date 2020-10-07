Ср, 7.10.2020
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С сегодняшнего дня в общественном транспорте необходимо обязательно надевать маски

ФОТО: Reuters/ScanPix

С сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Такое решение приняло в понедельник правительство.

С учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и в этой группе меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить. Кроме того, если у пассажира имеется очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.

Эта мера безопасности введена в Латвии на месяц - до 6 ноября. Подобное требование действовало и в начале лета, однако после снижения заболеваемости Covid-19 оно стало рекомендательным.

Правительство также внесло поправки в правила оказания услуг общественного транспорта, согласно которым контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из общественного транспорта или не пускать в транспорт пассажиров, не надевших маски.

Контролер или кондуктор предложат пассажиру-нарушителю добровольно покинуть транспортное средство на следующей остановке, а водитель автобуса будет иметь право не пускать в автобус пассажиров, не соблюдающих нормы эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, в прошлую пятницу в Латвии произошел резкий рост заболеваемости Covid-19. Если 25 сентября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии составлял 7,6 случая на 100 тыс. жителей, то в пятницу он достиг 19,5 случая на 100 тыс.

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