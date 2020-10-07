В каких ресторанах Риги работают лучшие повара?

Клуб поваров в сотрудничестве с Reaton традиционно уже 14-й год продолжает праздник поварского искусства в Латвии и ежегодно устраивает конкурс поваров "Латвийский повар года", в ходе которого определяют обладателя "Золотой поварешки Reaton". В этом году в конкурсе участвовали 6 поваров - Хенрих Эрхардс из Grand Hotel Kempinski Riga, Озода Абдуллаева из ресторана Laivu centrs, Артур Марченокс из ресторана Ogle, Янис Осис из Hotel Hestia, Наурис Салениекс из ресторана Kaļķu vārti и Кирилл Комаров из ресторана Laivas.

ФОТО: Пресс-фото

Поваров оценивало международное жюри, в которое вошли эксперты отрасли из Латвии - обладатели "Золотой поварешки Reaton" Раймонд Зоммерс и Ина Полищенко, Финляндии/Швеции - Яри Карлссон, из Литвы - Ярослав Оршевский и из Эстонии - Рудольф Виснапуу.

Вия Тирзмале, менеджер по маркетингу продуктов питания Reaton в Балтии: "Поздравляю Хенриха с победой и званием "Латвийский повар года 2020". Мы испытываем большое удовлетворение, что можем ежегодно продолжать эту прекрасную традицию, чествуя лучших поваров и организуя праздник поварского искусства в Латвии. Вручая главную награду отрасли "Золотую поварешку Reaton", мы подчеркиваем наше взаимное доверие, которое Reaton поддерживает с партнерами по отрасли уже более 25 лет. Совместно с "Клубом поваров" и лучшими поварами Латвии мы также расширяем гастрономический мир. Пусть традиции продолжаются!"

ФОТО: Пресс-фото

Президент Клуба поваров Латвии Светлана Рышкова: "Радует, что конкурс лучших поваров Латвии проходит и в этом году, ведь сначала мы не были уверены, что мероприятие состоится - было слишком много препятствий. Больше всего не хотелось нарушать традицию и пропускать конкурс нынешнего года. Однако несмотря ни на что, мы приняли решение в пользу мероприятия. В этом году самая большая инициатива была со стороны участников – они буквально настаивали, что конкурс должен состояться. В составе жюри были как местные, так и зарубежные повара, предоставившие независимую международную оценку и обратную связь. Наряду со всем мы поняли, что надо быть благодарными и радоваться сегодняшнему дню, ведь никогда не знаешь, что будет завтра!"

На конкурс были заявлены также 6 помощников повара - поварят - Никита Лебедев из ресторана Lielupes Laivas, Андрей Шульгинтовский из ресторана Kaļķu vārti, Кирилл Дубровский, Марек Василевскис, Денис Коротков из ресторана Ogle и Озгур Гуркан из Grand Hotel Kempinski Riga. Лучший поваренок в награду получил "Деревянную поварешку Reaton", как символ начала карьеры, и денежный приз в размере 200 EUR.

Среди критериев, по которым происходила оценка на конкурсе поваров, - подготовка к работе, рабочая форма, подготовка кухни и инвентаря, правильная подготовка продуктов, техническое мастерство и организация работы, рабочая техника, организация рабочего места, гигиена, рациональное использование продуктов, творчество и современный подход, время и техника подачи блюда, оформление блюда, композиционное единство цвета и формы, пропорции, вес, вкус и аромат блюда, сочетание продуктов, соответствие запаха, вкуса и консистенции, а также пищевая ценность блюда. Лучшего поваренка оценивали в соответствии с отдельными критериями жюри - рабочая техника, командная работа, гигиена и безопасность труда, заинтересованность в рабочих заданиях и инновации.

Победители прошлых лет:

2006, 2007 - Раймонд Зоммерс

2008 - Василий Стрелков

2009 - Терезе Кондрате

2010 - Виестурс Ласманис

2011 - Янис Розенбергс

2012 - Карлис Высоцкис

2013 - Роман Угляница

2014 - Кристине Строде

2015 - Ина Полищенко

2016 - Кристине Строде

2017, 2018 - Динарс Звидриньш

2019 - Павел Скопа