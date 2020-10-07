Прокуратура просит начать уголовное преследование депутата Адамовича по трем статьям Уголовного закона

Как рассказал агентству LETA заместитель председателя парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов, Генеральная прокуратура просит Сейм выдать Адамовича для уголовного преследования по трем статьям Уголовного закона.

Адамович совершил эти деяния в период полномочий 13-го Сейма, то есть после ноября 2018 года.

Сам депутат не сообщил агентству LETA, с каким конкретным случаем связано дело, но подчеркнул, что с обвинением не согласен.

Адвокат Адамовича Иева Гаранча рассказала агентству LETA, что уголовный процесс начат в связи с компенсациями за транспорт и аренду жилья депутатам.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) считает, что депутат мошенническим образом получил компенсацию транспортных расходов в размере 83 евро и примерно 2000 евро за аренду жилья.

Адвокат считает, что в данном случае речь идет о разной интерпретации закона, так как нигде не сказано, сколько времени депутат может пользоваться арендованной квартирой.

Что касается расходов на транспорт, то есть два чека, к которым KNAB имеет претензии, и по одному из них Адамович признал, что ошибся, и уже вернул компенсацию государству. Во втором случае депутат заправлял не принадлежащую ему автомашину, но ездил на ней по работе, пояснила адвокат.