Лембергс получил необычный подарок на день рождения

"Я не позволяю себе ничего дарить. Мне ничего не нужно, все и так есть. Тратить деньги на какие-то мелочи - кому это нужно? Хотя мне классный подарок подарили студенты Вентспилсской высшей школы - электронную шапку, которая мигает. Сами ее сделали".