Ср, 7.10.2020
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Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

Лембергс получил необычный подарок на день рождения

Айвар Лембергс

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В свой 67-й день рождения мэр Вентспилса Айвар Лембергс получил необычный подарок от студентов Вентспилсской высшей школы. Об этом пишет Privātā Dzīve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как признался сам Лембергс, день рождения он отмечал дома. Был праздничный обед. 

Жена Кристине подарила Айвару букет роз в форме сердца. Всего в букете было 95 роз. 

На вопрос, что на день рождения ему подарили друзья, Лембергс сказал: 

"Я не позволяю себе ничего дарить. Мне ничего не нужно, все и так есть. Тратить деньги на какие-то мелочи - кому это нужно? Хотя мне классный подарок подарили студенты Вентспилсской высшей школы - электронную шапку, которая мигает. Сами ее сделали". 

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