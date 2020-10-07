Лембергс получил необычный подарок на день рождения

В свой 67-й день рождения мэр Вентспилса Айвар Лембергс получил необычный подарок от студентов Вентспилсской высшей школы. Об этом пишет Privātā Dzīve.
Как признался сам Лембергс, день рождения он отмечал дома. Был праздничный обед.
Жена Кристине подарила Айвару букет роз в форме сердца. Всего в букете было 95 роз.
На вопрос, что на день рождения ему подарили друзья, Лембергс сказал:
"Я не позволяю себе ничего дарить. Мне ничего не нужно, все и так есть. Тратить деньги на какие-то мелочи - кому это нужно? Хотя мне классный подарок подарили студенты Вентспилсской высшей школы - электронную шапку, которая мигает. Сами ее сделали".