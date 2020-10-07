Ср, 7.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Нобелевскую премию по химии присудили за изобретение способа редактирования генома

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена французской ученой Эммануэль Шарпантье и американке Дженифер Дудна за развитие метода редактирования генома, объявила Шведская академия наук.

Премия присуждена за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 - метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов, со ссылкой на Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме пишет Deutsche Welle.  

"Генетические ножницы CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярной биологии, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака, а также могут осуществить мечту об излечении наследственных заболеваний", - добавил Нобелевский комитет.  

Как сообщает Deutsche Welle, 51-летняя микробиолог Эмманюэль Шарпантье возглавляет Научно-исследовательский центр имени Макса Планка по исследованию патогенов. В свою очередь американский биохимик Дженнифер Дудна работает в Калифорниском университете.

Эммануэль Шарпантье и Дженифер Дудна

ФОТО: Reuters/ScanPix

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