Нобелевскую премию по химии присудили за изобретение способа редактирования генома

Премия присуждена за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 - метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов, со ссылкой на Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме пишет Deutsche Welle.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

"Генетические ножницы CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярной биологии, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака, а также могут осуществить мечту об излечении наследственных заболеваний", - добавил Нобелевский комитет.

Как сообщает Deutsche Welle, 51-летняя микробиолог Эмманюэль Шарпантье возглавляет Научно-исследовательский центр имени Макса Планка по исследованию патогенов. В свою очередь американский биохимик Дженнифер Дудна работает в Калифорниском университете.