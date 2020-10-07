Коронавирус в мире: в Париже все меньше мест в реанимациях, Порошенко стало хуже

Чехия сообщила о том, что за сутки зафиксировано 4457 новых случаях коронавируса. Кроме того, эта страна вышла на первое место в Европе по числу заболевших за последние две недели на 100 тысяч жителей (26,8), опередив Испанию.

В Польше заболели 3003 человека и 75 умерли. Весной максимальное число заболевших за сутки составляло здесь 599. Предыдущий рекорд смертности - 58 человек - был установлен в понедельник. В Болгарии - 46 новых случаев и восемь смертей.

Переполненные палаты в Париже

Со вторника в Париже начали действовать усиленные карантинные меры - все бары, бассейны и тренажерные залы во французской столице закрыты (ранее аналогичные меры были введены в Марселе). Однако в среду власти сообщили, что в регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж, в реанимационных отделениях находятся 449 пациентов с Covid-19. Таким образом оказались заполненными 40% всех коек в местных палатах интенсивной терапии.

40% коек в реанимациях Парижа и его окрестностей уже заняты Reuters

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже, службы здравоохранения предсказывают, что при сохранении нынешней тенденции уже через две недели заболевшие коронавирусом займут половину коек в парижских реанимациях. Однако Институт Пастера - один из самых известных французских исследовательских центров - предсказывает, что если распространение заболевание не замедлится, к концу октября палаты интенсивной терапии в Иль-де-Франс будут полностью заняты пациентами с Covid-19.

Клиникам уже приходится откладывать плановые операции.

По действующим во Франции правилам, наивысший уровень опасности в городе или местности объявляется, когда уровень занятости реанимаций достигает 30%. Иль-де-Франс - самый многолюдный регион страны с населением свыше 12 млн человек.

Новый стремительный рост Covid-19 во Франции начался в конце августа. За время пандемии в стране заболели 675,7 тыс. человек. По этому показателю Франция находится на 11-м месте в мире. Скончались почти 32,5 тысячи французов.

Шотландия закрывает пабы

Власти Шотландии объявили, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в центральных регионах этой части Великобритании закрываются все пабы и рестораны. Ограничения, которые начинают действовать с пятницы, коснутся наиболее населенных шотландских регионов, в том числе самых крупных городов - Эдинбурга и Глазго.

Бары в Брюсселе закрываются, в наиболее населенных регионах Шотландии питейные заведения также работать не будут PA Media

В среду в Шотландии было впервые за время пандемии зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев Covid-19, однако по сравнению с первыми месяцами здесь проводится намного больше тестов.

По сообщению корреспондентов Би-би-си, шотландские власти решили закрыть места, где продается алкоголь, поскольку именно здесь встречаются люди, живущие в разных домах, а после пары пинт пива они могут не столь тщательно соблюдать правила социальной дистанции.

Людям в центральной части Шотландии также рекомендовано воздержаться от поездок между регионами и покидать свои города только в случае крайней необходимости.

Что еще происходит в мире

Ирландская полиция установила на дорогах страны 132 контрольно-пропускных пункта, чтобы ограничить движение автомобилей между регионами страны.

Девочке измеряют температуру Reuters

Стражи порядка не имеют полномочий кого-либо задерживать. Однако считается, что многие граждане воздержатся от необязательных поездок, если будут знать, что их станут постоянно останавливать, расспрашивать и советовать вернуться домой.

Во вторник Covid-19 заболели 432 жителя Ирландии, один пациент скончался.

На фоне пандемии Covid-19 цены на недвижимость в Великобритании выросли за год на 7,3%. Средняя стоимость объекта недвижимости в стране достигла 250 тыс. фунтов (около 320 тыс. долларов). Особенно подорожали дома с садиками.

Все бары и кафе в столице Бельгии Брюсселе с четверга прекратят работу по меньшей мере на месяц. В последние дни в городе фиксировалось рекордное число новых случаев Covid-19.

Рестораны пока будут оставаться открытыми, однако людям запретят употреблять алкоголь на открытых пространствах, чтобы не допустить проведения уличных вечеринок.