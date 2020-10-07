Домбровскис стал комиссаром ЕС по торговле

В свою очередь в должности комиссара по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала утверждена заместитель председателя Европарламента Мейрид МакГиннесс.

Перестановки в составе Еврокомиссии происходят в связи с тем, что в конце августа в отставку ушел предыдущий еврокомиссар по торговле Фил Хоган, нарушивший связанные с Covid-19 ограничения в своей стране - Ирландии.